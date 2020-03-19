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Коронавирус: закрывается граница между США и Канадой
08:30 19.03.2020 |
Пересекать американо-канадскую границу можно будет только грузоперевозчикам. Передвижение граждан в обе стороны разрешено только по жизненно важным причинам.
При этом и президент США Трамп, и канадский премьер Трюдо пообещали щедрые выплаты своим гражданам, лишившимся доходов из-за пандемии Covid-19 и карантинов.
"По обоюдному согласию мы временно закроем нашу северную границу с Канадой", - написал в "Твиттере" Трамп. Торговли это не коснется, добавил американский президент.
И Соединенные Штаты, и Канада ранее уже ввели запреты на въезд иностранцев, однако друг для друга государства-соседи до сих пор делали исключение.
Канада получает из США около 75% всего экспорта.
Джастин Трюдо рассказал, что говорил с Трампом в среду накануне объявления о закрытии границы.
"Подчеркиваю, что жизненно важные передвижения не прекращаются, - заявил премьер-министр Канады на пресс-конференции. - Неважно, кто вы и чем занимаетесь. Сейчас нужно сфокусироваться на своем здоровье и здоровье ближних. А не на том, что вдруг я потеряю работу или что деньги кончатся и я не смогу купить еду или лекарства".
У жены Трюдо на прошлой неделе был диагностирован коронавирус, и он отбывает период самоизоляции дома.
Условия договоренностей
Подробности соглашения США и Канады еще ждут опубликования, однако оба лидера настойчиво повторяют, что товарные потоки через границу не будут остановлены.
Ежедневно через границу перевозятся товары на сумму в 2 млрд долларов США.
Поставки продовольствия и товаров должны продолжаться, поэтому грузовых автоперевозок запрет не касается, подтвердил Трюдо. "Торговлю мы обещаем сохранить", - сказал он.
Граждане Канады, которым необходимо выехать в США по срочным причинам, будут иметь такую возможность.
Как долго будет закрыта граница, пока не определено.
Зачем закрывать канадскую границу?
Правительство Трюдо до сих пор отвергало идею закрытия границы с важнейшим торговым партнером.
Во вторник вице-премьер Канады Христя Фриланд назвала магистрали, связывающие две страны, "дорогами жизни" как для канадцев, так и для американцев.
Каждый день через границу путешествовали в среднем 200 тысяч человек.
"Благодаря водителям-дальнобойщикам, которые ездят через эту границу, у нас есть продукты в магазинах. Неотложные медицинские средства и лекарства тоже перевозятся через эту границу", - подчеркивала Фриланд.
Однако с нарастанием эпидемии вируса Covid-19 в обеих странах вариант перекрытия границы неизбежно появился в повестке дня.
Объявляя чрезвычайное положение в США, президент Трамп упомянул о широких полномочиях его администрации в отношении южных и северных границ.
США: по 1000 долларов каждому
Число подтвержденных случаев заражения новым вирусом в Соединенных Штатах достигло 6,5 тысяч.
Эпидемия затронула все без исключения штаты. 114 американцев умерли от инфекции.
Население северного соседа США меньше в девять раз, и случаев коронавируса там пропорционально меньше - около 600. Количество смертей от коронавируса в Канаде по состоянию на 18 марта не превышало 10.
И Трамп, и Трюдо готовы прибегнуть к щедрым бюджетным тратам, чтобы сгладить удар коронавируса по экономике: в США президент объявил стимулирующий план, включающий прямую выплату $1000 каждому гражданину страны.
Канадское правительство в среду обнародовало пакет экономических мер на 82 млрд канадских долларов (что соответствует 56,4 млрд долларов США), из них $27 млрд будут направлены на прямую финансовую поддержку работников и владельцев бизнеса.
"Наше правительство предоставит экстренные льготы пострадавшим: работникам, которые остаются дома в карантине, каждые две недели будут выплачиваться деньги", - заявил Джастин Трюдо.
Компенсации предназначены для тех канадцев, кто не имеет страховки и оплачиваемого больничного.
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