Коронавирус: закрывается граница между США и Канадой

Пересекать американо-канадскую границу можно будет только грузоперевозчикам. Передвижение граждан в обе стороны разрешено только по жизненно важным причинам.

При этом и президент США Трамп, и канадский премьер Трюдо пообещали щедрые выплаты своим гражданам, лишившимся доходов из-за пандемии Covid-19 и карантинов.

"По обоюдному согласию мы временно закроем нашу северную границу с Канадой", - написал в "Твиттере" Трамп. Торговли это не коснется, добавил американский президент.

И Соединенные Штаты, и Канада ранее уже ввели запреты на въезд иностранцев, однако друг для друга государства-соседи до сих пор делали исключение.

Канада получает из США около 75% всего экспорта.

Джастин Трюдо рассказал, что говорил с Трампом в среду накануне объявления о закрытии границы.

"Подчеркиваю, что жизненно важные передвижения не прекращаются, - заявил премьер-министр Канады на пресс-конференции. - Неважно, кто вы и чем занимаетесь. Сейчас нужно сфокусироваться на своем здоровье и здоровье ближних. А не на том, что вдруг я потеряю работу или что деньги кончатся и я не смогу купить еду или лекарства".

У жены Трюдо на прошлой неделе был диагностирован коронавирус, и он отбывает период самоизоляции дома.

Условия договоренностей

Подробности соглашения США и Канады еще ждут опубликования, однако оба лидера настойчиво повторяют, что товарные потоки через границу не будут остановлены.

Ежедневно через границу перевозятся товары на сумму в 2 млрд долларов США.

Поставки продовольствия и товаров должны продолжаться, поэтому грузовых автоперевозок запрет не касается, подтвердил Трюдо. "Торговлю мы обещаем сохранить", - сказал он.

Граждане Канады, которым необходимо выехать в США по срочным причинам, будут иметь такую возможность.

Как долго будет закрыта граница, пока не определено.

Зачем закрывать канадскую границу?

Правительство Трюдо до сих пор отвергало идею закрытия границы с важнейшим торговым партнером.

Во вторник вице-премьер Канады Христя Фриланд назвала магистрали, связывающие две страны, "дорогами жизни" как для канадцев, так и для американцев.

Каждый день через границу путешествовали в среднем 200 тысяч человек.

"Благодаря водителям-дальнобойщикам, которые ездят через эту границу, у нас есть продукты в магазинах. Неотложные медицинские средства и лекарства тоже перевозятся через эту границу", - подчеркивала Фриланд.

Однако с нарастанием эпидемии вируса Covid-19 в обеих странах вариант перекрытия границы неизбежно появился в повестке дня.

Объявляя чрезвычайное положение в США, президент Трамп упомянул о широких полномочиях его администрации в отношении южных и северных границ.

США: по 1000 долларов каждому

Число подтвержденных случаев заражения новым вирусом в Соединенных Штатах достигло 6,5 тысяч.

Эпидемия затронула все без исключения штаты. 114 американцев умерли от инфекции.

Население северного соседа США меньше в девять раз, и случаев коронавируса там пропорционально меньше - около 600. Количество смертей от коронавируса в Канаде по состоянию на 18 марта не превышало 10.

И Трамп, и Трюдо готовы прибегнуть к щедрым бюджетным тратам, чтобы сгладить удар коронавируса по экономике: в США президент объявил стимулирующий план, включающий прямую выплату $1000 каждому гражданину страны.

Канадское правительство в среду обнародовало пакет экономических мер на 82 млрд канадских долларов (что соответствует 56,4 млрд долларов США), из них $27 млрд будут направлены на прямую финансовую поддержку работников и владельцев бизнеса.

"Наше правительство предоставит экстренные льготы пострадавшим: работникам, которые остаются дома в карантине, каждые две недели будут выплачиваться деньги", - заявил Джастин Трюдо.

Компенсации предназначены для тех канадцев, кто не имеет страховки и оплачиваемого больничного.