Ученые из Оксфорда разработали быстрый тест на наличие COVID-19 – ТВ

Ученые Оксфордского университета разработали тест на наличие нового коронавируса COVID-19, который дает результат через 30 минут, сообщил в среду американский телеканал CNN.

По данным университета, новый тест работает в три раза быстрее, чем ныне существующие: им требуется до двух часов времени для выявления результата.

Как сообщает CNN, ссылаясь на пресс-релиз Оксфорда, тесты подтвердили действенность на реальных клинических образцах одной из больниц города Шеньчжень в Китае.

В настоящее время ученые работают над созданием устройства, которое позволит проводить тесты в клиниках, аэропортах и дома.