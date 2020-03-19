Израиль заблокировал палестинские территории из-за коронавируса

Израиль в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2 заблокировал палестинские территории. С Западного берега реки Иордан и из сектора Газа в Израиль людей впредь будут впускать лишь по гуманитарным причинам, сообщил представитель израильских властей в среду, 18 марта.

Ранее ограниченному числу палестинцев с израильскими рабочими визами было разрешено приехать в Израиль на один или два месяца. Речь идет о строительных и сельскохозяйственных рабочих. По информации агентства dpa, такую возможность получили почти 70 тысяч палестинцев. Жилье для них должны обеспечить израильские работодатели. Если кто-то из этих палестинцев захочет уехать раньше срока, то он уже не сможет вернуться в Израиль.

Случаи заражения на палестинских территориях и в Израиле

Палестинский город Вифлеем, где находится всемирно известный храм Рождества Христова, заблокирован еще с начала марта - с тех пор, как там был выявлен первый заразившийся коронавирусом.

На нынешний момент на Западном берегу реки Иордан, по данным палестинских органов здравоохранения, подтверждено 44 случая инфекции SARS-CoV-2, почти все - в Вифлееме. Среди инфицированных есть и гражданка ФРГ. Ее состояние оценивается как тяжелое. В секторе Газа случаев инфекции на данный момент не зафиксировано.

Между тем в Израиле, по данным Минздрава, подтверждено уже более 400 случаев заражения SARS-CoV-2. О летальных исходах не сообщается.