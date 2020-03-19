Песенный конкурс "Евровидение-2020" отменен. Такое решение его организатор, Европейский вещательный союз (ЕВС), принял в среду, 18 марта. В ЕВС увязали отмену мероприятия с мерами, которые власти Нидерландов принимают в связи с угрозой распространения коронавируса SARS-CoV-2. Конкурс должен был пройти в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая.

"Мы изучали много альтернативных вариантов", чтобы конкурс состоялся, подчеркнули в ЕВС. В основе решения об отмене лежит беспокойство за здоровье исполнителей, персонала, фанатов и гостей, добавили организаторы. "Мы очень гордимся тем, что "Евровидение" объединяло публику каждый год на протяжении 64 лет", - отметили они.

Предполагалось, что Германию на конкурсе представит 22-летний уроженец Словении Бен Долич с песней "Violent Thing", Украину - группа Go_A с композицией "Соловей", а Россию - рейв-группа Little Big с песней "Uno".

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, проник более чем в 170 стран и территорий с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. В мире выявлено свыше 204 000 случаев заражения, более 8 000 человек скончались, свыше 82 000 больных выздоровели. Абсолютное большинство заражений и летальных исходов приходится на Китай, за ним следуют Италия и Иран. В Нидерландах подтверждено 1 705 случаев заражения и 43 смерти.