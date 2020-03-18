Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30%

Экспорт российской нефти в Китай в январе упал на 28% из-за охватившей страну эпидемии COVID-19. Восстановлению поставок в КНР, где распространение вируса замедлилось, будет мешать негативное влияние пандемии на мировую экономику.

Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса. Уменьшение поставок главному импортеру российской нефти связано исключительно с фактором эпидемии COVID-19, единодушны аналитики. А несырьевой экспорт России в Китай вырос - главным образом за счет увеличения поставок растительного масла, меди, рыбы и морепродуктов.

Сокращение поставок нефти

* В январе 2020 года Россия поставила в Китай сырой нефти примерно на $2 млрд, а в январе 2019 года - почти на $2,8 млрд. В годовом выражении спад составил 28%. В натуральном объеме экспорт упал еще сильнее - на 36%.

* Поставки нефтепродуктов в Китай в январе сократились почти на 20%, до $458 млн против $569 млн годом ранее.

* Совокупный экспорт из России в Китай в январе просел на 7% год к году, следует из данных ФТС.



Несмотря на снижение поставок, Китай продолжает сохранять лидерство среди импортеров российской нефти. На втором месте по покупкам в январе - Нидерланды ($1,3 млрд), за ними, по данным ФТС, следуют Германия (около $1 млрд) и Италия ($0,6 млрд). В прошлом году Россия значительно нарастила экспорт нефти в США, Великобританию и Турцию. Это произошло, в частности, за счет американских санкций против Венесуэлы и Ирана.

Промышленное производство в Китае за первые два месяца года упало на 13,5% в годовом выражении. Это худший показатель за 30 лет. В декабре, когда в стране еще не было выявлено большинство заболевших коронавирусной инфекцией, промышленность росла на 6,9%. Сильнейшее падение показала сфера торговли (-20,5%), а инвестиции в основной капитал в Китае сократились на 24,5%.