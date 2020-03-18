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Китай отозвал аккредитацию у журналистов крупных американских газет
09:26 18.03.2020 |
Китай отозвал аккредитацию на работу в стране у журналистов The Wall Street Journal, New York Times и Washington Post. Об этом во вторник, 17 марта, заявили в МИД КНР. Аккредитации должны быть сданы в течение 10 дней.
Кроме того, эти издания, а также The Voice of America и Time должны предоставить правоохранительным органам Китая отчет о финансировании, своих сотрудниках и деятельности в стране.
Ответ на действия США
Эти меры стали ответом на решение США приравнять сотрудников китайских государственных СМИ к иностранным агентам, под ограничения в том числе попали агентство "Синьхуа" и телеканал China Global Television Network.
Теперь этим СМИ разрешено нанимать до 100 китайских граждан в американских бюро вместо 160. Также они обязаны отчитываться о покупках и финансировании.
Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал ответные меры КНР. Он заявил, что государственные СМИ Китая нельзя сравнивать с американскими независимыми изданиями. Решение КНР ограничивает свободу прессы, уверен глава внешнеполитического ведомства..
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