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В США отсрочили уплату налогов на 3 месяца из-за коронавируса
08:50 18.03.2020 |
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки предоставило американским предпринимателям дополнительные 90 дней для уплаты налогов в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Los Angeles Times.
По словам министра финансов Стивена Мнучина, физические лица могут отложить налоговые обязательства на сумму до 1 млн. долларов, а большие корпорации - на 10 млн. долларов.
"Все, что вам нужно сделать, это подать ваши налоги. Вы автоматически не будете получать начисленные проценты и штрафы", - сказал Мнучин.
По его словам, данная отсрочка высвободит 300 млрд долларов ликвидности в экономике США, поскольку у частных лиц и предприятий будет больше времени для уплаты налогов.
"Это общий шаг к тому, чтобы предоставить американцам и предприятиям доступ к финансовым ресурсам, в которых они нуждаются в период экономических и социальных потрясений", - добавил глава финансового комитета Сената США Чак Грассли.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен попросить у Конгресса 850 млрд долларов чрезвычайного финансирования во избежание рецессии из-за пандемии коронавируса.
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