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Последнее государство НАТО одобрило присоединение Северной Македонии несмотря на пандемию
20:50 17.03.2020 |
Сенат Испании несмотря на пандемию коронавируса и чрезвычайные меры, введенные испанскими властями, во вторник 17 марта одобрил протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные голосования, обнародованные на сайте Сената.
Сенаторы голосовали дистанционно в соответствии с экстренные меры в связи с пандемией. На фото, опубликованных Сенатом, видно пустой сессионный зал, в котором присутствовали только 5 членов Сената и работники органа. Законодатели приняли решение 243 голосами "за", 21 воздержался.
Вопрос одобрения протокола о присоединении Северной Македонии был единственным в повестке дня, а вся сессия целом длилась 2,5 минуты. Кроме того, сенаторы символически почтили минутой молчания погибших от коронавируса в стране.
Испания является второй наиболее пострадавшей от коронавируса в Европе. За последние сутки в стране зафиксировано почти 2000 случаев коронавируса, 150 инфицированных пациентов умерли.
Испания была последней страной НАТО, которая еще не одобрила протокол о присоединении Северной Македонии.
После полной ратификации протокола Испанией бывшая югославская республика станет полноправным членом Альянса
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