S&P прогнозирует глобальную рецессию в 2020 году

"Первоначальные данные из Китая позволяют предположить, что экономике КНР нанесен более серьезный удар, чем предполагалось ранее, хотя уже есть предварительные сигналы стабилизации", - говорит главный экономист S&P Global Ratings Пол Грюнвальд.
"Европа и США идут по тому же пути: усиливающиеся ограничения личных контактов предвещают падение спроса, которое приведет к резкому сокращению экономической активности во втором квартале прежде, чем ситуация начнут улучшаться позднее в этом году", - отмечает эксперт.
В обзоре S&P, опубликованном во вторник, говорится, что с момента публикации предыдущего прогноза (3 марта) темпы распространения коронавируса усилились, и негативные последствия для экономики стали видны более отчетливо. Статданные по экономике Китая за январь и февраль оказались гораздо более слабыми, чем ожидалось.
"Распространение коронавирусной инфекции COVID-19, которое Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией, кажется, стабилизируется в Азии. Однако растущие ограничения персональных контактов в Европе и США вызывают резкие колебания на рынках, поскольку стремление инвесторов уйти от рисков увеличивается, в то время как прогнозы для деловой активности, прибылей и кредитоспособности компаний резко ухудшаются", - говорится в обзоре.
Эксперты агентства учитывают стимулирующие меры, принятые ведущими мировыми центробанками, а также бюджетные стимулы. При этом, они ожидают, что государства будут наращивать поддержку групп, наиболее серьезно пострадавших в результате пандемии.
"Мы продолжим следить за ситуацией и давать обновленные прогнозы по необходимости", - отмечают в S&P.