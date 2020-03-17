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Пандемия коронавируса может длиться два года - немецкий институт
15:41 17.03.2020 |
Немецкий Институт Роберта Коха заявил, что эпидемия коронавируса может длиться два года, поскольку пандемия, как правило, протекает волнами.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Институт - немецкая правительственная исследовательская организация, ответственная за контроль и профилактику заболеваний.
Глава института Лотар Вайлер заявил, что в "экстремальной ситуации" некоторые ограничения, которые сейчас применяются странами, могут действовать в течение всего времени пандемии.
Вайлер добавил, что продолжительность пандемии зависит от скорости изобретения вакцины, а также от количества людей, которые заражаются, выздоравливают и вырабатывают иммунитет к коронавирусу (SARS CoV 2), вызывающему COVID-19.
"До сих пор институт определял риск заражения для населения как "умеренный", сейчас мы оцениваем риск для здоровья в Германии как "высокий", - сказал Вайлер.
По состоянию на вторник в Германии зафиксировано 6012 случаев заболевания, 13 человек умерли.
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель объявила о радикальных мерах борьбы с коронавирусом - в стране закрываются большинство магазинов, кроме продуктовых, а немцам запрещают поездки в отпуск.
Напомним, британские СМИ опубликовали правительственный отчет, в котором говорится, что эпидемия коронавируса в Великобритании продлится до следующей весны и может привести к госпитализации 7,9 миллиона человек.
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