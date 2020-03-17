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Евросоюз закрывает Шенгенскую зону на месяц для борьбы с коронавирусом
08:56 17.03.2020 |
С полудня вторника (по среднеевропейскому времени, 13 EET) закроются внешние границы Евросоюза, а также - внутри безвизовой Шенгенской зоны, объявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Согласно предложению Европейской комиссии, запрет вводится на 30 дней. Исключение предоставляется для возвращения в страну проживания лицам с правом на постоянное место жительства, членам семей граждан стран ЕС и дипломатам. Пересекать границу позволено медицинскому персоналу и грузовому коммерческому транспорту. Ожидается, что страны ЕС одобрят этот план.
Франция стала очередной страной Европы, ушедшей в полную изоляцию для борьбы с пандемией коронавируса. Жителям страны приказано оставаться дома. Выходить без уважительной надобности запрещено, любые массовые собрания также под запретом. За нарушение режима предусмотрена ответственность. Запрет вводится на 15 дней.
Однако Всемирная организация здравоохранения считает такие жесткие меры неэффективными без активного выявления носителей вируса.
Совет Безопасности ООН приостановил заседания в связи с коронавирусом. На прошлой неделе у представителя Филиппин анализ на COVID19 оказался положительным.
Экономические потери в мире продолжают расти, хотя правительства обещают поддержать самые уязвимые отрасли.
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