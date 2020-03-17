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Король Испании Филипп VI больше не будет содержать отца
11:42 16.03.2020 |
Король Испании Филипп VI отказал в жаловании своему отцу Хуану Карлосу, который стал объектом многочисленных скандалов.
В заявлении испанского королевского двора говорится, что Хуан Карлос перестанет получать жалование в 194 тыс. евро (217 100 долларов), которые выделялись ему после отречения от престола в 2014 году.
Больше всего 82-летнего бывшего короля критиковали за любовь к расточительству. Его финансовые дела также расследуются швейцарскими властями.
Хуан Карлос пробыл на престоле 39 лет.
В прессе сообщалось, что в 2008 году он получил 100 млн долларов от Саудовской Аравии, которые были начислены на офшорный счет. Эти сообщения бывший монарх никак не прокомментировал.
По словам некоторых испанских обозревателей, отказывая отцу в жаловании, 52-летний король Филипп пытается дистанцироваться от скандальной репутации отца.
Хуан Карлос в испанской истории
Хуан Карлос взошел на трон в 1975 году после смерти генерала Франко, военного диктатора, правившего страной 36 лет - еще со времени поражения республиканцев в Гражданской войне в Испании.
Хуан Карлос стал первым монархом Испании после 44 лет без королевской власти.
Несмотря на стремление поддерживавших его сторонников Франко продолжить автократию, король скоро изменил систему правления в Испании, введя парламентскую монархию.
Его считали стабилизирующей силой в трениях с районами, требовавшими независимости, такими как Каталония и Страна басков. Он также помог подавить попытку переворота в 1981 году.
С годами король отошел от политических дел и стал символическим главой государства.
Он был довольно популярным королем, но в последние годы его правления скандалы сильно подпортили его репутацию.
Скандальная поездка в Ботсвану с охотой на слонов в 2012 году, когда ему пришлось извиняться за полет на люксовое сафари бизнес-джетом, в то время как страна переживала глубокий экономический кризис, а также обвинения в коррупции против его младшей дочери Кристины и ее мужа Иньяки Урдангарина, который сел в тюрьму за хищения и мошенничество, только укрепили голоса, призывавшие Хуана Карлоса отойти и от королевских дел.
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