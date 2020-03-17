Король Испании Филипп VI больше не будет содержать отца

Король Испании Филипп VI отказал в жаловании своему отцу Хуану Карлосу, который стал объектом многочисленных скандалов.

В заявлении испанского королевского двора говорится, что Хуан Карлос перестанет получать жалование в 194 тыс. евро (217 100 долларов), которые выделялись ему после отречения от престола в 2014 году.

Больше всего 82-летнего бывшего короля критиковали за любовь к расточительству. Его финансовые дела также расследуются швейцарскими властями.

Хуан Карлос пробыл на престоле 39 лет.

В прессе сообщалось, что в 2008 году он получил 100 млн долларов от Саудовской Аравии, которые были начислены на офшорный счет. Эти сообщения бывший монарх никак не прокомментировал.

По словам некоторых испанских обозревателей, отказывая отцу в жаловании, 52-летний король Филипп пытается дистанцироваться от скандальной репутации отца.

Хуан Карлос в испанской истории

Хуан Карлос взошел на трон в 1975 году после смерти генерала Франко, военного диктатора, правившего страной 36 лет - еще со времени поражения республиканцев в Гражданской войне в Испании.

Хуан Карлос (слева) стал королем после смерти генерала Франко (справа)

Хуан Карлос стал первым монархом Испании после 44 лет без королевской власти.

Несмотря на стремление поддерживавших его сторонников Франко продолжить автократию, король скоро изменил систему правления в Испании, введя парламентскую монархию.

Его считали стабилизирующей силой в трениях с районами, требовавшими независимости, такими как Каталония и Страна басков. Он также помог подавить попытку переворота в 1981 году.

С годами король отошел от политических дел и стал символическим главой государства.

Он был довольно популярным королем, но в последние годы его правления скандалы сильно подпортили его репутацию.

Скандальная поездка в Ботсвану с охотой на слонов в 2012 году, когда ему пришлось извиняться за полет на люксовое сафари бизнес-джетом, в то время как страна переживала глубокий экономический кризис, а также обвинения в коррупции против его младшей дочери Кристины и ее мужа Иньяки Урдангарина, который сел в тюрьму за хищения и мошенничество, только укрепили голоса, призывавшие Хуана Карлоса отойти и от королевских дел.