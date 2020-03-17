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Израиль пока без премьера: Ганц и Нетаньяху обещали продолжить разговор
11:31 16.03.2020 |
Президент Израиля Реувен Ривлин встретился с лидерами двух политических партий, соперничающих за формирование правительства.
Встреча закончилась безрезультатно, но действующий премьер Биньямин Нетаньяху, который возглавляет партию "Ликуд", и Бенни Ганц, лидер блока "Кахоль-Лаван", заявили, что продолжат переговоры в понедельник.
Трижды в Израиле проходили выборы за последний год, но решительной победы одержать не удалось никому.
Главной задачей кабинета министров станет борьба с последствиями пандемии коронавируса COVID19. На прошлой неделе власти заявили, что каждый въезжающий в страну должен самоизолироваться на 14 дней.
В Израиле зафиксировано 200 случаев заражения, пока без смертельных исходов.
О чем были переговоры?
Президент Ривлин пригласил Нетаньяху и Ганца в воскресенье вечером в свой офис для "срочного разговора", который закончился безрезультатно.
Ривлин приветствовал заявление обоих лидеров о продолжении переговоров в понедельник.
До встречи ожидалось, что Бени Ганц получит приглашение сформировать правительство, поскольку он заручился поддержкой 61 депутата в 120-мандатном парламенте - кнессете.
Теперь, согласно сообщениям в израильской прессе, рассматривается компромиссный вариант: создание правительства национального единства, которым по очереди руководили бы Ганц и Нетаньяху.
Президент Ривлин должен решить до вторника, кому поручить формирование нового кабинета министров.
А что было с выборами?
На всеобщих выборах 2 марта однозначного победителя выявить не удалось.
В результате две недели шли переговоры между лидерами ведущих партий с целью создания коалиции, которой предложат создать новое правительство.
70-летний Нетаньяху дольше всех находился на посту премьер-министра: с 1996 по 1999 год и с 2009 года по сей день. Нынешний срок мог бы быть рекордным пятым сроком.
Во время предвыборной кампании он позиционировал себя как единственный кандидат, который может гарантировать безопасность страны.
Вместе с тем, он привлечен к суду по обвинениям в коррупции, которые он отвергает.
Судебные слушания, которые должны были начаться в понедельник, были отложены, по меньшей мере, на два месяца в связи с кризисом вокруг коронавируса.
Бени Ганц - бывший глава Генштаба армии обороны Израиля.
60-летний политик раньше отказывался принимать участие в правительстве под руководством человека, которому предъявлены уголовные обвинения.
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