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Евросоюз продлил санкции за нарушение суверенитета Украины
09:39 16.03.2020 |
Совет Европейского Союза в пятницу, 13 марта, продлил еще на шесть месяцев - до 15 сентября - санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц за действия, "подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Ограничительные меры предусматривают не только замораживание средств, но и запрет на финансирование фигурантов списка и предоставление им любых других экономических ресурсов.
В Брюсселе напомнили, что из перечня исключены два человека в связи с их смертью. Как уточняет РИА "Новости", речь идет о бывшем вице-спикере Совета Федерации РФ Евгение Бушмине и Валерии Медведеве, который являлся главой Севастопольской городской комиссии по проведению так называемого "референдума" в Крыму 16 марта 2014 года.
Действуют с марта 2014 года
Индивидуальные санкции в отношении граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и украинского суверенитета, были введены в марте 2014 года и регулярно продлевались - каждый раз на полгода.
Совет ЕС 12 сентября 2019 года пролонгировал их действие до 15 марта 2020 года.
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