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В США начнутся клинические испытания вакцины против коронавируса
08:47 16.03.2020 |
Клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-Cov-2 начнутся в США, в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в городе Сиэтл. Первый участник испытаний получит экспериментальную дозу в понедельник, 16 марта, сообщает Associated Press.
Всего в испытаниях примут участие 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет. Они будут получать разные дозы вакцины, разработанной базирующейся в штате Массачусетс биотехнологической компанией Moderna, а также Национальными институтами здравоохранения США (NIH).
Также проанонсировано возможное начало в апреле клинических испытаний антикоронавирусной вакцины, разработанной американской компанией Inovio Pharmaceuticals, в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-сити. В испытаниях примут участие несколько десятков добровольцев.
США и ФРГ заинтересованы в немецких разработках против коронавируса
Ранее, 15 марта, сообщалось, что между США и Германией возник спор из-за расположенной в городе Тюбинген немецкой биотехнологической фирмы CureVac, ведущей работы по созданию вакцины против коронавируса. По данным издания Welt am Sonntag, Дональд Трамп попытался привлечь немецких ученых продолжить работу в Америке, пообещал сотрудникам CureVac большие финансовые средства и предложил предоставить разработанную вакцину эксклюзивно для США.
По словам представителя министра здравоохранения ФРГ, "правительство очень заинтересовано в том, чтобы вакцина и лекарства против нового коронавируса разрабатывались бы также и в Германии, и в Европе". В связи с этим правительство находится "в интенсивном контакте" с фирмой CureVac.
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