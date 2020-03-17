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Пасхальные службы в Ватикане из-за коронавируса пройдут без прихожан
08:43 16.03.2020 |
В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 Ватикан отменил все пасхальные публичные мероприятия. Все богослужения в рамках Страстной недели, в которых обычно участвуют тысячи человек со всего мира, в этом году пройдут без "физического присутствия верующих", сообщил в воскресенье, 15 марта, Святой престол.
Кроме того, все аудиенции папы римского Франциска, как и его воскресные проповеди, до пасхального воскресенья 12 апреля будут проходить в формате видеотрансляции. Трансляции будут доступны в режиме реального времени на официальном сайте Ватикана.
8 марта впервые в истории понтифик обратился к пастве по видеотрансляции во время воскресной проповеди и молитвы "Ангелус", а не с балкона Апостольского дворца в Ватикане, как это традиционно происходит.
В Германии призывают отменить богослужения
Между тем председатель Немецкого совета по этике Петер Даброк (Peter Dabrock) призвал отменить все богослужения в Германии на фоне пандемии коронавируса. Он назвал безответственным проведение церквями массовых мероприятий, многие участники которых представляют группы высокого риска и подвергаются опасности заражения.
На своей странице в Twitter Даброк заявил о "преступной халатности" евангелической и католической церквей".
РПЦ не намерена отменять литургии
Тем временем Русская православная церковь (РПЦ) пока не намерена отказываться от литургий даже в случае резкого роста числа заразившихся коронавирусом в России. "Я вам точно скажу, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия-24".
Вместе с тем он отметил, что РПЦ будет прислушиваться к рекомендациям властей и медиков. "Церковь не будет стоять в стороне от того, что происходит, и всегда будет заботиться не только о духовном, но и о телесном здоровье своих членов", - заверил он.
Новый коронавирус SARS-CoV-2 уже выявлен в 155 странах и территориях. В мире официально подтверждены более 157 000 случаев заражения, более 5800 человек скончались, почти 76 тысяч больных выздоровели. Почти 81 000 случаев заболевания и более 3000 летальных исходов приходится на Китай, ставший очагом новой инфекции. В настоящее время эпицентр коронавируса переместился в Европу, где наиболее пострадавшей страной стала Италия. Здесь насчитывается 21 157 случаев заражения, 1441 человек скончался. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о начале пандемии коронавируса, вызывающего пневмонию COVID-19.
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