Финансовые новости
- |
- 17.03.20
- |
- 10:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ВТО из-за коронавируса отменила заседания до конца апреля
08:32 16.03.2020 |
На фоне распространения вируса COVID-19 Всемирная торговая организация (ВТО) отменила до конца апреля все рабочие заседания. Сотрудники штаб-квартиры ВТО в Женеве переведены до конца марта на удаленную работу.
Доступ в здание и помещения организации будет ограничен с 16 марта. Ранее проведение рабочих встреч ВТО было приостановлено с 11 по 22 марта.
Напомним, по последним данным, в Швейцарии подтверждены более 1,5 тыс. случаев заражения, умерли 13 больных. До конца апреля в стране запрещены массовые мероприятия, закрыты лыжные курорты, бассейны и музеи. Рестораны, бары не имеют права принимать одновременно более 50 человек.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рада утвердила ряд законодательных норм, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский предлагает Раде назначить Венедиктову Генпрокурором
|Зеленский рассказал, о чем договорился с большим бизнесом и олигархами
|Зеленский: крупный бизнес будет организовывать для своих работников свой транспорт
|С полудня 18 марта в Украине закроется метро, прекратятся ж/д, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евросоюз закрывает Шенгенскую зону на месяц для борьбы с коронавирусом
|Новое правительство Израиля сформирует Бени Ганц
|Названы критерии оценки влияния коронавируса на экономику, - Bloomberg
|Трамп распорядился закупать нефть до максимального заполнения хранилищ
|Король Испании Филипп VI больше не будет содержать отца
|Израиль пока без премьера: Ганц и Нетаньяху обещали продолжить разговор
Это интересно
|Стартап Magic Leap, собравший более 2 млрд долларов на создание устройства дополненной реальности, продается
|Коронавирус: для кого он особенно опасен и почему?
|Nubia Red Magic 5G получил 144-герцевый экран, 240-герцевый сенсор и 300-герцевые триггеры
|Toyota, Kia и Hyundai научились взламывать за несколько секунд
|Volkswagen раскрыл подробности об электрокроссовере ID.4
|Монетный двор Канады представил самую большую золотую монету в мире
|Евросоюз принял «право на ремонт». Новые требования кардинально изменят дизайн смартфонов, планшетов и компьютеров