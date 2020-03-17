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В Италии, Испании и Франции резко выросла смертность от коронавируса
08:30 16.03.2020 |
Власти Италии сообщили в воскресенье, 15 марта о резком росте числа погибших от заболевания, вызванного вирусом SARS-Cov-2. 368 человек скончались за сутки, увеличив общий список жертв коронавируса на четверть до 1806 человек. Это больше половины всех смертельных случаев от коронавируса SARS-CoV-2 за пределами Китая, откуда эпидемия начала распространяться по миру. Число инфицированных в Италии увеличилось на 3590 до 24747 человек.
Испания остается второй по масштабам распространения эпидемии страной в Европе. Там за сутки скончалось еще 96 человек, в результате общее число жертв коронавируса составило 262 человека. Количество заболевших выросло не так стремительно, на 1407 случаев, доведя общее число инфицированных до 7798.
Во Франции за сутки скончались 31 человек, таким образом, общее число погибших достигло 120 человек, заявил министр здравоохранения Ольвье Веран. Общее число инфицированных выросло до 5400 случаев, почти на тысячу человек за сутки.
Несмотря на эпидемию, в воскресенье во Франции прошел первый тур муниципальных выборов. Была зафиксирована рекордно низкая явка избирателей.
Германия объявила о частичном закрытии границ с Францией, Швейцарией, Австрией, Люксембургом и Данией. Эта мера вступает в силу с 8 утра в понедельник, 16 марта.
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