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Коронавирус: как Брюссель намерен смягчить негативные последствия для экономики ЕС
20:26 13.03.2020 |
"Коронавирус - испытание для нас всех. Это беспрецедентный вызов не только для наших систем здравоохранения, но и для наших экономик. Я уверена, что ЕС сможет выстоять", - заявила фон дер Ляйен. По ее словам, этот шок временный, но следует сделать все, чтобы его влияние было минимальным и по возможности краткосрочным.
В ЕС будет рецессия
По прогнозу Еврокомиссии, сделанному в феврале, в этом году экономика ЕС должна была бы вырасти на 1,4 процента. Теперь же в Брюсселе ожидают, что из-за коронавируса такого роста не будет.
"Сейчас мы не можем дать новый прогноз, он будет в мае. Но исходя из моделей наших расчетов очень вероятно, что рост Еврозоны и всего ЕС в этом году будет отрицательным, причем, спад может оказаться весьма существенным ", - заявил после пресс-конференции фон дер Ляйен руководитель генерального директората по экономике и финансам Еврокомиссии Маартен Вервей.
Кредиты и госпомощь бизнесу
Из бюджета ЕС, которым распоряжается Еврокомиссия, на поддержку пострадавших от пандемии предприятий выделят 1 млрд евро. Эти средства пойдут на гарантии банкам с тем, чтобы они не отказывали в кредитах малому и среднему бизнесу. В Еврокомиссии надеются, что благодаря этим гарантиям предприятия смогут получить кредиты на общую сумму в 8 млрд евро. В Брюсселе обещают выделить деньги уже в ближайшие недели.
В то же время в Еврокомиссии указывают на то, что бюджет ЕС - сравнительно небольшой. Поэтому основную помощь пострадавший вследствие коронавируса бизнес должен будет получать из средств стран - членов ЕС. Правила Евросоюза оставляют полную свободу национальным правительствам оказывать поддержку отечественному бизнесу, например, вводить отсрочку на уплату налога на добавленную стоимость. Никто также не запрещает правительствам помогать потребителям, к примеру, возмещать им расходы за билеты на отмененные мероприятия или авиарейсы.
А вот поддержка конкретным компаниям требует согласования с Брюсселем. Но фон дер Ляйен обещает "максимальную гибкость". Еврокомиссия уже дала свое согласие на первый случай оказания такой государственной помощи - правительство Дании выделяет 12 миллионов евро на компенсацию организаторам массовых мероприятий, отмененных из-за коронавируса SARS-CoV-2. В Брюсселе обещают рассматривать подобные запросы в течение 24 часов.
Чрезвычайные бюджетные расходы
В ЕС действуют жесткие правила поддержки бюджетной дисциплины. Но и в этой сфере Еврокомиссия обещает "полную гибкость". Национальные правительства, в частности, смогут выделять средства по статье "чрезвычайные расходы" на поддержку систем здравоохранения и пострадавших секторов экономики, прежде всего транспорта и туризма.
Для смягчения негативных последствий пандемии коронавируса Еврокомиссия предлагает, кроме того, выделить на дополнительные инвестиции 37 млрд евро. Эти средства, однако, заложены в бюджете ЕС на поддержку слаборазвитых регионов. Чтобы перенаправить деньги на другие цели, необходимо согласие Совета ЕС и Европарламента. Но когда евродепутаты смогут собраться для принятия решения, неизвестно: мартовскую пленарную неделю они сократили до одного дня, а все голосования отменили.
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