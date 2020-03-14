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Южная Корея запретила короткие продажи акций на 6 месяцев из-за коронавируса
11:27 13.03.2020 |
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи в пятницу объявила о временном запрете на продажи акций без покрытия в течение шести месяцев в связи с нестабильностью на рынках, вызванной пандемией коронавируса COVID-2019.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. После этой новости мировые рынки захлестнула волна панических распродаж.
"С 16 марта в течение шести месяцев (по 15 сентября) запрещаются продажи без покрытия в отношении ценных бумаг и акций всех видов на фондовом рынке, торговых площадках KOSDAQ и KONEX", - говорится в заявлении комиссии.
Шестимесячный запрет вступит в силу с понедельника и коснется всех зарегистрированных на бирже фирм. Срок действия запрета также может быть продлен в зависимости от ситуации.
Как отметило агентство Рёнхап, этот шаг следует за аналогичными мерами, предпринятыми ранее на других крупных рынках, пострадавших от распространения COVID-19, включая Италию и Испанию.
По данным агентства, короткие продажи акций в Южной Корее в пятницу достигли годового максимума. Еще на момент закрытия торгов в четверг объем сделок составил в среднем 1,09 триллиона вон (891,8 миллиарда долларов). Такой временный запрет стал третьим в своем роде в Южной Корее. Последний раз страна запрещала короткие продажи в 2011 году.
Продажа без покрытия или короткая продажа - это продажа ценных бумаг, которыми торговец на момент продажи не владеет. Продавец, не являясь собственником актива, создает короткую позицию, а затем закрывает ее, купив актив на рынке.
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