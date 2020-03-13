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Нидерланды вводят лимит скорости на автобанах 100 километров в час
09:11 13.03.2020 |
Нидерланды в борьбе с загрязняющими экологию оксидами азота ограничивают дневное движение на автобанах скоростью в 100 километров в час. Начиная с четверга, 12 марта, на автотрассах страны устанавливаются новые дорожные знаки, сообщило нидерландское ведомство по дорогам и водным путям. Новое ограничение скорости на автобанах вводится повсеместно с 16 марта.
Власти призвали автомобилистов внимательно следить за дорожными знаками. "Новый лимит скорости на дороге начинает действовать с момента установки соответствующего дорожного знака", - пояснили в ведомстве. Превышать 100 километров в час разрешается в вечерний и ночной период с 19 до 6 часов.
"Поскольку вечером и ночью разрешенная скорость выше дневной, на многих дорожных знаках установлено окно показателей времени", - отметили в ведомстве. Максимальная скорость на автобанах не должна превышать 130 километров в час. Новые ограничения скорости в Нидерландах вводятся в связи с тем, что эта страна значительно превышает допустимые в ЕС объемы выбросов оксидов азота.
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