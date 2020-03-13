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Олимпийский огонь для Токио зажгли без зрителей
16:56 12.03.2020 |
В четверг, 12 марта, в греческой Олимпии прошла церемония зажжения огня летних Олимпийских игр в Токио, которые должны пройти этим летом. По традиции огонь был зажжен от солнечных лучей в ходе театрализованной церемонии. Однако в этот раз из-за чрезвычайных мер по сдерживанию распространения коронавируса церемония прошла без зрителей - на нее допустили только официальных лиц.
Между тем пандемия коронавируса уже вынудила устроителей отменить большое число спортивных мероприятий. По меньшей мере на два тура остановлен чемпионат Испании по футболу, баскетбольная Евролига объявила о временной приостановке сезона, приостановлен регулярный чемпионат НБА. Отменен и чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале.
Английская премьер-лига до конца сезона будет проводить матчи при пустых трибунах, отменены трансляции игр в пабах. Матчи бундеслиги тоже проходят без зрителей, хотя официального национального решения о том, сколько продлится эта мера, пока нет. По данным местных СМИ, на некоторых немецких стадионах тестируют аудиосопровождение матчей - воспроизведение записей криков фанатов и гул заполненных зрителями трибун.
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