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Инвесторы вывели $41,7 млрд с развивающихся рынков из-за вспышки коронавируса
11:33 12.03.2020 |
Иностранные инвесторы вывели 41,7 миллиарда долларов с рынков акций и облигаций развивающихся стран с 21 января, когда мировые рынки начали сильно реагировать на вспышку коронавируса Covid-19 в Китае, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные Института международных финансов (ИМФ).
Уточняется, что это в два раза больше оттока за такой же 51-дневный период с 8 сентября 2008 года, то есть с начала мирового финансового кризиса.
При этом отмечается, что большая часть оттока была с рынков акций, а не облигаций, так как инвесторы опасаются, что компании развивающих стран особенно сильно пострадают в результате замедления роста мировой экономики, ожидаемого в этом году.
Газета отмечает, что с начала вспышки фондовые и валютные рынки развивающихся стран резко упали вместе с рисковыми активами на развитых рынках. Но рынки суверенных и корпоративных облигаций развивающихся стран при этом падали незначительно по сравнению с развитыми рынками, что придало им ранее непривычный статус более надежных активов. В то же время к концу февраля отток средств с рынков облигаций развивающихся стран увеличился, цены на них упали.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, который начался в конце 2019 года в Китае. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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