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Трамп запретил въезд в США из Европы из-за коронавируса
07:53 12.03.2020 |
Президент Дональд Трамп объявил, что любое сообщение США с Европой, включая морские и авиаперевозки, закрывается на 30 дней, чтобы сдержать распространение коронавируса. Меры вступят в силу в полночь пятницы.
В своем обращении к нации, посвященном вспышке коронавируса, Трамп сказал, что "жесткие, но необходимые ограничения" не будут распространяться на Великобританию, где подтверждено 460 случаев заражения коронавирусом.
По его словам, Европейский союз "не смог принять те же меры предосторожности", что и США.
Трамп также призвал конгресс принять меры по облегчению налогового бремени, в рамках борьбы с влиянием вспышки коронавируса на экономику США.
"Я призываю конгресс немедленно предоставить американцам льготы по налогу на заработную плату", - сказал он.
В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, так как затронуто большинство стран и все континенты.
Какова ситуация в США?
В США зарегистрировано 1135 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 38 заболевших умерли.
Власти заявляют, что риск заражения для населения США был низким, но обеспокоенность усилилась после того, как в начале месяца подтвердилось много новых случаев Covid-19.
Очаг коронавируса был выявлен в пригороде Нью-Рошелл к северу от Нью-Йорка. Туда были направлены военные для помощи местным жителям. Национальная гвардия, в частности, доставляет продукты находящимся в самоизоляции гражданам.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о создании в Нью-Рошелле особой зоны заражения коронавирусной инфекцией радиусом в 1,6 км.
В столице США Вашингтоне в среду было объявлено чрезвычайное положение. Запрещено проведение собраний с участием более 1000 человек, у мэрии есть право принудительно объявлять карантин в отдельных районах и кварталах. Все предстоящие крупные праздники и фестивали отменены. ЧП введено до 31 марта, пока в столице подтверждено 10 случаев заражения.
Национальная баскетбольная лига США объявила о прекращении сезона после того, как один из игроков команды "Юта Джаз" сдал тест на коронавирус, оказавшийся положительным. О этом стало известно за несколько секунд до начала матча между командами "Юта Джаз" и "Оклахома-Сити Тандер" в городе Оклахома-Сити, штат Оклахома.
Игра так и не началась, и спустя 20 минут судьи объявили о том, что матч будет перенесен. Вскоре руководство НБА сообщило, что приняло решение об отмене всех игр Лиги на неопределенный срок. "Мы изучаем, какие именно шаги должны быть предприняты в связи с пандемией коронавируса", - говорится в заявлении НБА.
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