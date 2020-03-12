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ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
21:30 11.03.2020 |
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2 и вызываемой им атипичной пневмонии COVID-19. "Мы пришли к выводу, что ситуация с COVID-19 может быть охарактеризована, как пандемия", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве в среду, 11 марта.
По его словам, заболевание COVID-19 зафиксировано уже в 114 странах. По данным на 10 марта, во всем мире уже зарегистрировано 118 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 4 тысяч из них завершились летальным исходом.
Наиболее сильно от вируса пострадали Китай, Южная Корея,Италия и Иран. Почти ежедневно к зонам риска причисляют все новые регионы. Гебрейесус подчеркнул, что объявление пандемии никак не изменит политику ВОЗ в борьбе с коронавирусом.
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