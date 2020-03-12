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Олимпиаду в Токио могут перенести из-за вспышки коронавируса
12:40 11.03.2020 |
Перенос летних Олимпийских игр на год-два был бы "наиболее приемлемым" вариантом, если соревнования, которые должны пройти нынешним летом в Токио, не смогут состояться из-за глобальной вспышки вызванного коронавирусом заболевания COVID-19. Об этом в среду, 11 марта, заявил в интервью агентству Reuters член Национального Олимпийского комитета Японии Харуюки Такахаси.
По его словам, финансовый ущерб от отмены игр или проведения их без зрителей будет слишком велик, а задержка менее чем на год войдет в противоречие с расписанием других крупных спортивных состязаний. НОК Японии, уточнил Такахаси, только начал рассматривать различные сценарии того, как эпидемия может повлиять на проведение Игр. Дело в том, что последнее заседание президиума организации прошло в декабре 2019 года, то есть еще до начала эпидемии.
В правительстве Японии отрицательно отреагировали на заявление Такахаси. "Отмена или перенос просто немыслимы, мы не рассматриваем такой вопрос", - цитирует агентство Bloomberg ответственную за подготовку Игр министра Японии Сэйку Хасимото. В МОК заявление представителя НОК Японии пока никто не прокомментировал.
Эпидемия коронавируса продолжается
Согласно официальным данным, по всему миру коронавирусом SARS-CoV-2 заразились около 120 тысяч человек. Вызываемая им пневмония COVID-19 стала причиной более 4000 смертных случаев с конца прошлого года, когда эпидемия разразилась в Китае.
XXXII летние Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года в столице Японии Токио. Слухи о том, что в связи со вспышкой коронавируса Игры могут быть отменены, отложены или проведены без зрителей, множатся каждый день, напоминает Reuters.
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