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Проблемы с 737 Max обойдутся Boeing по меньшей мере в $18,7 млрд
12:18 11.03.2020 |
Проблемы с 737 Max обойдутся американской компании Boeing по меньшей мере в 18,7 миллиарда долларов, сообщает телеканал CNN.
Ориентировочные потери, о которых Boeing сообщил инвесторам в январе, составляют 8,3 миллиарда долларов в качестве компенсации клиентам авиакомпании и еще 6,3 миллиарда долларов в виде увеличения расходов на усовершенствование самолета. Позднее компания сообщила, что стоимость усовершенствования самолетов возрастет еще на 4 миллиарда долларов.
Кроме того, Boeing учредил фонд в 100 миллионов долларов семьям жертв катастроф, хотя, как отмечает телеканал, затраты на судебные издержки могут еще возрасти.
В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.
Самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы. Жертвами крушения стали 189 человек. В марте 2019 года такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе MCAS. Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
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