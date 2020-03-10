США перебрасывают системы ПВО в Ирак – генерал

Начальник Центрального командования США заявил во вторник, что США находятся в процессе переброски систем ПВО в Ирак с целью защиты американских войск в случае потенциального нападения Ирана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы также находимся в процессе перемещения систем противовоздушной обороны, систем противоракетной обороны, в частности, в Ирак, чтобы защитить себя от очередной иранской атаки", - заявил генерал Кеннет Маккензи.

В начале этого года Пентагон заявил, что пытается получить разрешение Ирака на развертывание в стране систем противоракетной обороны Patriot для улучшения обороны сил США.

Это случилось после ракетной атаки Ирана 8 января, в результате которой более 100 военнослужащих США получили контузии.