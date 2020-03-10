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Дионисий Галикарнасский
США перебрасывают системы ПВО в Ирак – генерал
19:48 10.03.2020 |
Начальник Центрального командования США заявил во вторник, что США находятся в процессе переброски систем ПВО в Ирак с целью защиты американских войск в случае потенциального нападения Ирана.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Мы также находимся в процессе перемещения систем противовоздушной обороны, систем противоракетной обороны, в частности, в Ирак, чтобы защитить себя от очередной иранской атаки", - заявил генерал Кеннет Маккензи.
В начале этого года Пентагон заявил, что пытается получить разрешение Ирака на развертывание в стране систем противоракетной обороны Patriot для улучшения обороны сил США.
Это случилось после ракетной атаки Ирана 8 января, в результате которой более 100 военнослужащих США получили контузии.
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