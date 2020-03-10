Эрдоган заявил об уничтожении восьми российских комплексов «Панцирь» в Сирии

Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" в Сирии.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Брюсселя, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk.

"Конечно, на данный момент в Идлибе есть "Панцири". Есть они и в Ливии. В Идлибе мы уничтожили восемь "Панцирей" с помощью БПЛА. Это, конечно, очень тяжелые и важные системы ПВО", - сказал он.

"Хотя сейчас это временное прекращение огня, процесс идет хорошо. Мне хочется, чтобы это продолжалось и превращалось в постоянное прекращение огня", - добавил турецкий лидер.

Ранее медиа публиковали видео, как турецкий ударный беспилотник уничтожил в Сирии российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

"Панцирь-С1" - новейшая российская система, которая была замечена во время боевых действий в Украине.