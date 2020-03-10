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Эрдоган заявил об уничтожении восьми российских комплексов «Панцирь» в Сирии
19:31 10.03.2020 |
Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" в Сирии.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Брюсселя, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk.
"Конечно, на данный момент в Идлибе есть "Панцири". Есть они и в Ливии. В Идлибе мы уничтожили восемь "Панцирей" с помощью БПЛА. Это, конечно, очень тяжелые и важные системы ПВО", - сказал он.
"Хотя сейчас это временное прекращение огня, процесс идет хорошо. Мне хочется, чтобы это продолжалось и превращалось в постоянное прекращение огня", - добавил турецкий лидер.
Ранее медиа публиковали видео, как турецкий ударный беспилотник уничтожил в Сирии российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
"Панцирь-С1" - новейшая российская система, которая была замечена во время боевых действий в Украине.
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