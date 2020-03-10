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США будут отправлять на карантин все доллары из Азии
12:14 10.03.2020 |
Федеральная резервная система США будет отправлять на карантин доллары из Азии перед возвратом их в финансовую систему США.
Об этом сообщает Japan Times.
«Долларовые банкноты из Китая будут попадать в карантин из-за эпидемии коронавируса», - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые процедуры «предусматривают более длительный период удержания», так что валюта, поступающая из Китая или из других регионов Азии, будет храниться в течение как минимум «семи-десяти дней до обработки депозитов».
Если эпидемия продолжит распространяться и органы здравоохранения США или Государственный департамент «определят конкретные дополнительные страны риска, ФРС готова внедрить дополнительные модифицированные процедуры», отметил пресс-секретарь ведомства.
По состоянию на 7 марта количество людей в мире, зараженных коронавирусом, достигло 102 186-ти, погиб 3491 человек.
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