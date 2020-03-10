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Афганистан: США выводят войска, сразу два кандидата приняли присягу президента
12:01 10.03.2020 |
Соединенные Штаты начали первую фазу вывода войск из Афганистана в рамках мирного соглашения с радикальным исламистским движением Талибан.
На первом этапе Вашингтон пообещал уменьшить количество своих военных, дислоцированных в стране, с нынешних около 13 тыс. до 8,6 тыс. Это должно произойти в течение 135 дней с момента подписания соглашения в Дохе, то есть с 28 февраля.
В случае если талибы будут соблюдать договоренности, американские войска должны полностью покинуть Афганистан за 14 месяцев.
Правительство Афганистана в подписании соглашения с движением Талибан не участвовало.
Президент страны Ашраф Гани ранее заявлял, что не будет выполнять одно из условий сделки, по которому перед прямыми переговорами с талибами должны быть освобождены члены этой группировки, находящиеся в тюрьмах. Однако в понедельник президент Афганистана дал понять, что на этой неделе может подписать указ об освобождении по меньшей мере тысячи пленных талибов.
Средства и полномочия
На прошлой неделе судьба мирного соглашения с Талибаном оказалась под угрозой после того, как США нанесли воздушный удар в ответ на действия талибов, осуществивших нападения на афганскую армию в провинции Гильменд.
Но в понедельник Талибан призвал прекратить противостояние, и официальный представитель американского командования в Афганистане полковник Сонни Леггетт заявил, что США начинают вывод войск.
При этом Леггетт отметил, что несмотря на уменьшение американского присутствия в Афганистане, у Вашингтона остаются "все необходимые военные средства и полномочия для выполнения наших задач".
В соглашении с талибами говорится:
* США выведут войска за 14 месяцев, в случае если талибы будут соблюдать договоренности
* После подписания соглашения должны начаться переговоры между талибами и афганским правительством
* Талибан не позволит никому из своих членов, включая "Аль-Каиду" (запрещенная в России организация), использовать территорию Афганистана, чтобы подорвать безопасность США и их союзников
* США и правительство Афганистана отпустят пять тысяч пленных, Талибан отпустит до тысячи пленных к 10 марта
В то время как американские войска начали покидать Афганистан, в стране возникло новое возможное препятствие для будущих всеобщих переговоров о мирном урегулировании. В понедельник состоялись сразу две церемонии инаугурации нового президента после выборов, прошедших в сентябре прошлого года.
Две инаугурации и два "победителя" выборов
Избирательная комиссия Афганистана заявила, что на них с небольшим отрывом победил действующий президент Ашраф Гани, однако его соперник, премьер-министр страны Абдулла Абдулла также заявил о победе и обвинил сторонников Гани в фальсификациях.
Во время инаугурации Гани около президентского дворца, где проходила церемония, разорвалось несколько мин. Позже министерство внутренних дел сообщило, что из автомобиля было выпущено четыре минометных снаряда, в результате чего был ранен один полицейский. Ответственность за нападение взяло на себя запрещенное в России и других странах мира "Исламское государство".
Эксперты предупреждают, что противостояние между двумя политиками может подорвать позиции властей на переговорах между сторонами конфликта в Афганистане, которые должны начаться во вторник.
Администрация президента США поддержала в этом споре позиции Ашрафа Гани и заявила, что возражает против попыток "создать параллельное правительство".
"Для будущего страны и, в частности, для дела мира крайне важно сделать приоритетом объединение Афганистана и создание политически сбалансированной власти", - заявил в понедельник глава Госдепа США Майк Помпео.
США начали военное вторжение в Афганистан через несколько недель после нападений 11 сентября 2001 года, осуществленных движением "Аль-Каида", которое тогда базировалось на афганской территории.
В результате движение Талибан было отстранено от власти, но оно продолжает оставаться очень влиятельной военной силой, к 2018 году талибы активно действовали на двух третях территории страны.
За время конфликта в Афганистане было убито более 2,4 тыс. американских военных.
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