Финансовые новости
- |
- 06.03.20
- |
- 23:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Мировая экономика потеряла еще $9 триллионов из-за коронавируса
22:39 06.03.2020 |
В течение последних девяти дней паника, вызванная коронавирусом, нанесла фондовым рынкам убытков в размере 9 триллионов долларов США.
Об этом сообщает CNN.
"Примерно 9 триллионов долларов потеряли мировые биржи в течение девяти дней после того, как в четверг рынки США в очередной раз закрылись падением", - говорится в сообщении со ссылкой на Bank of America.
Падение акций наблюдается на фондовых рынках не только США, но также Европы и Азии. Ключевой индекс Японии, Nikkei 225 6 марта упал на 2,7%, индексы Южной Кореи - на 2,2%, индекс Гонконгской биржи - на 2,3%, а китайский индекс SHCOMP - на 1,2% ..
Европейские фондовые индексы упали на 3-3,6% на новостях о распространении вируса в странах Европы.
По последним оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта, мировые авиаперевозчики потеряют 113 млрд долларов на продажах билетов, если коронавирус продолжит распространяться.
Как сообщал Укринформ, в течение последнего недели февраля вследствие вспышки коронавируса в мире стоимость акций компаний на фондовых рынках упала на пять триллионов долларов США.
По состоянию на 6 марта количество зарегистрированных случаев коронавируса составляет 100 055. Умерли 3398 человек, 55 672 уже выздоровели после Covid-19.
В Украине первый случай заболевания коронавирусом обнаружили у мужчины, который вернулся из Италии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В тени величайшего лидера. Какую свинью может подложить Зеленскому Шмыгаль
|Рябошапку убрали: Какой российский сценарий для Зеленского готовят олигархи
|Виагра для рейтинга. Когда Зеленский отправит в отставку Кабмин Шмыгаля
|Возможно кто-то убедил президента, что Украине не нужен МВФ, - мнение
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Мировая экономика потеряла еще $9 триллионов из-за коронавируса
|Путин и Эрдоган договорились о новом перемирии в Сирии
|Турция обещает направить еще больше мигрантов в ЕС
|В Южной Корее полностью легализуют торговлю криптовалютами
|Верховный суд Индии отменил запрет на криптовалюты
|США заблокировали выбор кандидата от Китая на пост главы агентства по интеллектуальной собственности
|Экономика США продолжает расти сдержанно-умеренными темпами - Beige Book
Это интересно
|Новый Fiat 500 перешел на электротягу и сохранил ретро-дизайн
|В Украине раскупили электромобили Porsche еще до презентации
|Родстер Bacalar стал самой редкой и дорогой моделью Bentley
|Монетный двор Великобритании выпустил семикилограммовую золотую монету номиналом 7 000 фунтов
|Hyundai представил «пророческий» электрический концепт без руля
|Google отменила свое крупнейшее мероприятие, на котором должны были представить Android 11
|Xiaomi отменила мартовские презентации не только в Китае, новинки будут показывать только онлайн