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Путин и Эрдоган договорились о новом перемирии в Сирии
23:47 05.03.2020 |
Россия и Турция договорились об установлении нового перемирия в сирийской провинции Идлиб. Таков итог переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые в четверг, 5 марта, прошли в Москве. После длившей около шести часов встречи журналистам сообщили, что новое перемирие на севере Сирии вступит в силу в 00 часов 00 минут в пятницу, 6 марта.
"По итогам наших переговоров мы согласовали совместный документ, положения которого огласят министры иностранных дел. В нем изложены те решения, которые мы вместе с президентом Турецкой Республики господином Эрдоганом выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с Эрдоганом.
Турция оставляет за собой право отвечать на нападения сирийской армии
В свою очередь Эрдоган подчеркнул, что Турция предпримет "все необходимые шаги" для прекращения огня. "Наша задача заключается в том, чтобы еще больше не усугублять гуманитарную ситуацию в этом регионе", - заявил турецкий лидер. "Мы будем прилагать все усилия, чтобы оказать необходимую помощь всем нуждающимся и помочь беженцам вернуться в свои дома", - добавил Эрдоган.
При этом Турция оставляет за собой право отвечать на нападения со стороны сирийской армии, подчеркнул турецкий лидер. В то же время он пообещал, что в этом вопросе Анкара будет координировать свои действия с Москвой. "В этом процессе мы с моим дорогим другом будем в контакте, и наши соответствующие органы будут продолжать контакты", - заявил президент Турции.
Переговоры между лидерами России и Турции продолжались в общей сложности около шести часов: сначала Путин и Эрдоган общались три часа "с глазу на глаз", потом к ним присоединились члены делегаций, в частности главы МИД и Минобороны обеих стран.
Обострение обстановки в Идлибе
В сирийском конфликте Россия является важнейшим союзником режима президента страны Башара Асада. При поддержке российской военной авиации войска Асада в настоящий момент ведут наступление в провинции Идлиб, считающейся последним оплотом террористов и сирийской оппозиции, которую, в свою очередь, поддерживает Турция.
Из-за продолжающихся уже несколько месяцев боев в провинции Идлиб около миллиона ее жителей покинули свои дома и направились в сторону турецкой границы. В сложившейся ситуации Анкара заявила, что не сможет принять этих беженцев дополнительно к 3,6 млн сирийцев, уже находящихся в лагерях на территории Турции.
В ночь на 28 февраля в результате удара армии Сирии в Идлибе были убиты 33 турецких военнослужащих. В ответ турецкая армия нанесла удары с земли и с воздуха по позициям сирийских правительственных сил. На фоне эскалации военного конфликта, обвинив ЕС в несоблюдении соглашения по беженцам, Эрдоган распорядился 28 февраля открыть границу с ЕС.
2 марта Эрдоган заявил, однако, что рассчитывает на встрече с Путиным согласовать прекращение огня в Идлибе.
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