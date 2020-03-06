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Турция обещает направить еще больше мигрантов в ЕС
18:28 05.03.2020 |
Несмотря на острую ситуацию на границе с Грецией, где находятся тысячи желающих попасть в ЕС беженцев, власти Турции пообещали выпустить из страны в Евросоюз еще большее число мигрантов. Преграды на пути в ЕС будут сняты для жителей сирийской провинции Идлиб, которые, наконец, смогут отправиться в путь в европейские страны, заявил в четверг, 5 марта, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
"Это не угроза и не шантаж", - подчеркнул глава турецкого МВД. Причиной подобного решения являются "бесчеловечные действия" режима в Дамаске, из-за которых в крайне бедственном положении оказались миллионы людей, отметил он далее.
Анкара направила 1000 спецназовцев на границу с Грецией
Кроме того, на границу с Грецией будут направлены тысяча служащих полицейского спецназа с целью предотвратить вытеснение обратно на территорию Турции перешедших через границу мигрантов, сообщил далее Сойлу, посетивший в тот же день один из КПП. По его данным, греческая сторона попыталась выдворить в Турцию 4,9 тысячи нелегальных мигрантов.
В эфире телеканала NTV Сойлу также утверждал, что только через границу в провинции Эдирне в ЕС прошли уже 137 тысяч человек.
В свою очередь греческие СМИ сообщили, что за последние сутки полицейские и военнослужащие страны предотвратили почти семь тысяч попыток нелегального пересечения границы с Турцией.
Турция выпускает нелегальных мигрантов в ЕС
29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне эскалации ситуации в сирийском Идлибе сообщил о намерении Анкары пропускать в страны Евросоюза сирийских беженцев вопреки договоренностям с ЕС. "Вчера мы открыли ворота", - заявил он в Стамбуле, обвинив ЕС в несоблюдении соглашения о беженцах. Заключенный между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года договор предполагает, что направляющиеся в страны ЕС мигранты из Сирии не будут пропускаться через границы Турции. За это ЕС пообещал Анкаре финансовую поддержку.
Войска президента Сирии Башара Асада при поддержке авиации РФ на протяжении нескольких месяцев ведут в Идлибе крупномасштабную операцию. Данная провинция является последним регионом страны, который контролируют джихадисты и повстанцы. По оценке ООН, почти 950 тысяч из трех миллионов жителей Идлиба покинули свои дома в охваченных боями районах на северо-западе Сирии.
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