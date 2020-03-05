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США заблокировали выбор кандидата от Китая на пост главы агентства по интеллектуальной собственности
12:47 05.03.2020 |
Согласно всем данным, за последние пять лет Китай многократно увеличил подачу патентов во всех сферах человеческой деятельности. Поэтому неудивительно, что представитель от Китая мог стать новым главой Всемирной организации по интеллектуальной собственности (ВОИС). Но он им не стал. Американская сторона делегации сделала всё возможное, чтобы главой ВОИС стал представитель иной нации.
В четверг на голосовании при выборе главы ВОИС на следующий пятилетний период победил кандидат из Сингапура Дарен Тан (Daren Tang). Это был последний тур голосования в выборе руководителя организации. За Дарена Тана отдано 55 голосов от 83 стран. В первом туре голосования были кандидаты от шести стран, включая Колумбию и Гану.
Интересно отметить, что ранее Япония планировала выдвинуть на пост главы ВОИС своего кандидата Кеничиро Нацуме (Kenichiro Natsume), но в феврале он взял самоотвод. Японское издание Nikkei утверждает, что эти действия были согласованы с представителями США и некоторыми другими странами, чтобы бросить вызов Китаю.
В Европе и США, утверждает источник, опасались, что представитель Китая во главе Всемирной организации по интеллектуальной собственности будут потворствовать утечкам интеллектуальной собственности в Китай. Эта страна уже не раз обвинялась и будет обвиняться в попытках украсть чужие разработки или замечена в давлении на компании для незаконной передачи технологий.
Окончательное утверждение на пост главы ВОИС нового руководителя произойдёт в мае после одобрения результатов голосования ответственным комитетом ООН. В ООН несколько руководящих должностей уже заняли представители Китая, а в США не хотели бы увеличения китайцев в управляющих структурах всемирных организаций.
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