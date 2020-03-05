Экономика США продолжает расти сдержанно-умеренными темпами - Beige Book

Экономическая активность в двенадцати регионах США продолжала расти темпами от сдержанных (modest) до умеренных (moderate) в январе-феврале, свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

"Ожидания на ближайшую перспективу предполагают сдержанный рост, при этом коронавирус и предстоящие президентские выборы входят в число потенциальных рисков", - говорится в сообщении.

Потребительские расходы в последнее время в целом увеличились, однако в разных частях страны рост был неравномерным.

В сфере туризма активность либо была стабильной, либо сдержанно выросла. "Есть признаки того, что коронавирус негативно влияет на путешествия и туризм в США", - отмечается в отчете.

Активность в производственной отрасли улучшилась в большинстве регионов страны. Тем не менее, сообщается о некоторых задержках в цепочках поставок из-за коронавируса, а ряд федеральных резервных банков заявили, что производители опасаются дальнейших сбоев в ближайшие недели.

В сфере нефинансовых услуг был отмечен рост от слабого до умеренного. Рост кредитования в большинстве регионов был незначительным, за исключением трех, где было зафиксировано снижение.

Продажи жилья в целом по стране умеренно увеличились.

Ситуация в сельскохозяйственной отрасли изменилась мало, при этом активность в сфере добычи природных ресурсов несколько сократилась.

В целом занятость роста темпами от незначительных до умеренных. Нехватка квалифицированного персонала продолжает оставаться фактором, ограничивающим подъем. Зарплаты в начале этого года повышались сдержанно-умеренными темпами в большинстве регионов, также как и в декабре. При этом респонденты ожидают сохранения данной динамики и в дальнейшем.

Некоторые компании, особенно в производственном секторе, высказали оптимизм в отношении того, что подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем приведет к снижению цен на товары. Однако некоторые респонденты высказали обеспокоенность тем, как COVID-19 может повлиять на цены, говорится в сообщении.

Обзор Beige Book, который формируется на основе данных двенадцати ФРБ, традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Информация, использованная при составлении последнего отчета, была собрана по 24 февраля включительно и обработана Федеральным резервным банком Ричмонда.

Следующая встреча руководства американского ЦБ назначена на 17-18 марта и будет сопровождаться пресс-конференцией главы ФРС Джерома Пауэлла, а также публикацией обновленных экономических ожиданий Федрезерва.

