ЕС больше не хочет принимать беженцев. Что изменилось за 5 лет?

"Мы справимся", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в августе 2015 года на фоне растущего числа мигрантов, прибывавших в ЕС. Вскоре после этого, 4 сентября, в течение нескольких недель беженцы, мигранты и лица, стремившиеся получить убежище в Евросоюзе, начали массово въезжать в Германию через Венгрию и Австрию.

В ответ на критику в свой адрес из-за открытия на короткое время немецкой границы для мигрантов, добравшихся до Европы по так называемому "балканскому маршруту", Меркель тогда сказала: "Если мы сейчас должны будем извиняться за то, что в критической ситуации проявили свое дружелюбие, то это больше не моя страна".

Что изменилось в ЕС в отношении к беженцам за 5 лет

Сегодня звучат совсем другие слова. Ситуация 2015 года, когда в Европу прибыло почти миллион беженцев и мигрантов, не должна повториться. Таков сейчас лейтмотив заявлений правительства ФРГ. "Потери контроля над ситуацией", как это произошло в 2015-м, нельзя допустить, подчеркивает сейчас канцлер Меркель.

На фоне событий на турецко-греческой границе, где находятся тысячи беженцев, которые хотят попасть на территорию ЕС, Меркель говорит о "тупике", в котором оказались эти люди. Критической ситуации, похожей на ту, что возникла в 2015 году на вокзале в Будапеште, где собрались тысячи беженцев, канцлер, судя по всему, не видит.

Что изменилось в ЕС за эти 5 лет? Сегодня, в отличие от 2015-го, Евросоюз уделяет гораздо больше внимания укреплению своих внешних границ. Главы государств и правительств стран-членов ЕС снова и снова повторяют, что необходимо сделать так, чтобы беженцы не смогли пересекать границу. На саммите в июне 2018 года укрепление и защита внешних границ ЕС было провозглашено совместной целью миграционной политики.

Поэтому закрытие Грецией границы с Турцией является последовательным шагом. Глава фракции христианско-демократических партий в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) считает правомерными применение силы греческой стороной, направленное на то, чтобы беженцы не смогли пересечь границу Греции и тем самым внешнюю границу ЕС.

Граница ЕС должна быть защищена

"Внешняя граница должна быть защищена", - сообщил Вебер в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ARD. По его словам, если беженцы забрасывают камнями полицейских и пограничников, то ответное применение слезоточивого газа правомерно. В том, что на границе Турции и Греции сложилась такая ситуация, виноват президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, потому что он позволил доставлять беженцев на автобусах к границе, считает Манфред Вебер.

Это позволяет провести параллель с сентябрем 2015 года, когда венгерский премьер-министр Виктор Орбан разрешил доставлять беженцев на автобусах к границе Венгрии с Австрией, тем самым Германия и Австрия оказались в ситуации цугцванга. В 2020 году президент Турции Эрдоган использует беженцев как средство политического давления.

Но сегодня в ответ поступает иная реакция, чем в 2015 году: нельзя терять контроль над ситуацией. Граница должна быть закрыта. Греческое правительство даже на время исключило возможность для лиц, прибывших в страну, подавать прошения о предоставлении убежища. Верховный комиссар ООН по делам беженцев раскритиковал такие меры и счел их нарушением европейского права и ряда конвенций.

В ЕС нет согласия во вопросу распределения беженцев

Летом 2015 года страны-члены ЕС большинством голосов приняли решение распределять беженцев и мигрантов согласно квотам. Но это соглашение так по-настоящему и не было выполнено. Венгрия и еще три государства Евросоюза проголосовали против. Пять лет спустя мнение большинства стран-членов ЕС изменилось. Они выступают против долгосрочного введения квот - такого, на котором настаивают Италия и Греция, страны, вынужденные первыми принимать большое количество нелегальных мигрантов.

Еще летом 2015 года в ЕС должны были пройти реформы в сфере миграционной политики. Необходимо было внести изменения в так называемое Дублинское соглашение. Оно предусматривает, что первая страна, в которой оказывались мигранты после пересечения внешней границы ЕС, должна нести ответственность за регистрацию, получение убежища или за депортацию нелегалов. Канцлер ФРГ тогда назвала документ неактуальным. Сегодня об этом не может быть и речи. Некоторые формулировки Дублинского соглашения за пять лет были уточнены, но, в принципе, ничего в нем не изменилось.

Это означает, что за всех беженцев и мигрантов, неважно - на материке или островах, и в 2020 году ответственность несет Греция, как первая страна, куда они прибывают, оказавшись на территории ЕС. Афины уже на протяжении нескольких лет, и сейчас особенно, не справляются с большим числом беженцев и мигрантов. Но другие страны-члены ЕС не соглашаются распределять их между собой.

"Это не греческая, это европейская проблема", - комментирует ситуацию председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Но ее заявление воспринимается как пустые слова на фоне проводимой ЕС политики в течения пяти последних лет. Требуемые Еврокомиссией изменения Дублинского соглашения, касающиеся процедуры предоставления убежища и системы распределения беженцев, страны-члены ЕС постоянно отвергают. Происходившее в Идомени на границе Греции и Македонии зимой 2016 года, как и лагере для беженцев во французском Кале, хорошо иллюстрирует сохраняющуюся проблему.

ЕС намерен укреплять и защищать свои границы

"Необходимо считаться с тем, что люди не хотят принимать новых беженцев и мигрантов", - неофициально признавал высокопоставленный немецкий политик в Брюсселе еще несколько лет назад. Его слова не радуют. Но это правда. И политики должны это учитывать. Успех правых популистов на выборах в ЕС в последние годы - тому доказательство. Между тем и социал-демократы, и "зеленые", и либералы высказываются за то, чтобы защитить границы ЕС и не потерять контроль над ситуацией.

Как и в 2015 году, сейчас страны ЕС пытаются переложить проблему с беженцами на плечи кого-нибудь другого. Как это сделали Греция, Хорватия, Словения, Италия, Венгрия, Австрия и другие, пять лет назад просто пропустившие беженцев через свою территорию, не регистрируя их - вопреки Дублинскому соглашению. Конечно, с тех пор были приняты разные меры для того, чтобы процесс предоставления убежища начинался в той стране, куда впервые попадает беженец, оказавшись на территории ЕС, чтобы таким образом предотвратить неконтролируемый въезд в Евросоюз.

Но сегодня все это функционирует лишь частично. По данным Евростата, в третьем квартале 2019 года самое большое число прошений о предоставлении убежища от сирийских, афганских, а теперь еще и венесуэльских граждан было подано в Германии и Франции. Хотя эти страны не являются первыми, куда прибыли просители убежища, оказавшись на территории ЕС, а значит, и не должны нести за них ответственность.

С 2015 по 2020 годы ЕС разработал разные модели того, как принимать решение о предоставлении убежища или о депортации. Но ни одна из них не была воплощена в жизнь. Действовало лишь соглашение между ЕС и Турции по беженцам. Анкара согласилась принимать беженцев с территории ЕС обратно. За это Евросоюз пообещал ей финансовую помощь на 6 млрд евро.

Эта концепция, с точки зрения ЕС, хорошо работала до конца февраля текущего года. Но что делать теперь, когда президент Турции больше не хочет соблюдать договоренность с ЕС? И сейчас, как в 2015-м, решение необходимо принимать в срочном порядке, как это сделала за пару часов канцлер Меркель, уступив давлению Венгрии и поддавшись уговорам Австрии. Чтобы было принято решение, должна возникнуть критическая ситуация. Это и сегодня опять необходимо?