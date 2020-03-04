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Миллиардер Майкл Блумберг вышел из президентской гонки в США и поддержал Байдена
18:31 04.03.2020 |
Миллиардер, медиамагнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил, что выходит из борьбы за кресло президента США, и выразил свою поддержку бывшему вице-президенту Джо Байдену.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом он заявил в среду в письме к своим сторонникам.
"Три месяца назад я вступил в президентскую гонку, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я покидаю гонку по той же причине: чтобы победить Дональда Трампа, потому что для меня стало ясно, что мое пребывание здесь осложнит достижение этой цели", - заявил Майкл Блумберг.
Он также опубликовал твит, в котором выразил поддержку своему бывшему конкуренту Джо Байдену. "Победа над Трампом начинается с объединения с кандидатом с лучшим шансом это сделать. Понятно, что это мой друг и великий американец Джо Байден", - написал он.
Блумберг оставляет избирательную кампанию после провальных результатов в "супервторник" - голосования в 14 штатах и на одной американской территории, по итогам которого миллиардер победил только на Американском Самоа.
Блумберг только в ноябре объявил о намерении участвовать в выборах, поэтому решил пропустить праймериз в первых четырех штатах, и сосредоточился на сборе делегатов в 14 штатах "супервторника".
С ноября он вложил в рекламу в этих штатах более полмиллиарда долларов. Блумберг - один из самых богатых людей мира, с состоянием в $55,5 млрд он занимает девятое место в рейтинге Forbes.
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