В Иране эпидемия коронавируса охватила почти всю страну

В Иране эпидемия нового коронавируса SARS-CoV-2 охватила почти всю территорию страны. Случаи заражения зафиксированы практически во всех провинциях Ирана, сообщила канцелярия иранского президента в среду, 4 марта.

Только за прошедшие сутки в Иране от вызываемой коронавирусом пневмонии COVID-19 скончались 15 человек. В целом, жертвами вируса в Иране стали уже 92 человека. Количество новых случаев заражения только за один день выросло на 586 и достигло 2922. Ни в одной стране мира, за исключением Китая, не зарегистрировано столько летальных исходов от COVID-19, сколько в Иране.

По сообщению интернет-портала Iranwire, коронавирусом заразился первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, он госпитализирован. Официального подтверждения этой информации пока нет. Новым вирусом инфицированы уже несколько представителей иранского правительства. Один из них скончался 1 марта.