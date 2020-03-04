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В Афганистане талибы убили не менее 20 силовиков
12:56 04.03.2020 |
Всего через несколько дней после подписания договора с США бойцы исламского радикального движения "Талибан" совершили на севере Афганистана два нападения, в результате которых погибли не менее 20 силовиков. Не менее 16 афганских солдат погибли в результате нападения талибов на военную базу в городе Кундуз. В результате другого нападения, талибы убили четырех афганских полицейских, еще один был ранен, сообщили местные чиновники в интервью агентству dpa в среду, 4 марта.
29 февраля "Талибан" и США подписали в Катаре договор, предусматривающий вывод всех американских и иностранных войск из Афганистана к концу апреля будущего года. В ответ талибы, в числе прочего, согласились начать мирные переговоры с правительством в Кабуле. Условием подписания этого документа было недельное снижение интенсивности нападений со стороны "Талибана". Эта фаза официально завершилась 28 февраля, и теперь талибы вновь усилили нападения на афганских силовиков.
Представитель "Талибана" Сабиулла Муджахид заявил, что нападения будут продолжаться до заключения внутриафганского соглашения. По версии исламистов, одним из положений заключенного с США договора является освобождение 5 тысяч пленных талибов еще до начала межафганских переговоров. В то же время президент Афганистана Ашраф Гани заявляет, что это условие не имеет обязывающей силы.
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