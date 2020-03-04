Финансовые новости
- |
- 04.03.20
- |
- 17:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
На праймериз демократов в «супервторник» лидирует Байден
08:56 04.03.2020 |
На праймериз Демократической партии США, прошедших в "супервторник" 3 марта, согласно прогнозам, в штатах Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси, Арканзас, Миннесота и Массачусетс побеждает бывший вице-президент Джо Байден.
Его главный соперник, сенатор Берни Сандерс, по данным нескольких телеканалов, одержал победу в своем родном Вермонте, а также в Колорадо, Юте и Калифорнии.
Кокусы в Американском Самоа выиграл бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг.
Предварительные внутрипартийные голосования в первый вторник марта состоялись сразу в 14 штатах. Накануне голосовать за 77-летнего Байдена призвали вышедшие из президентской гонки экс-мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, сенатор от Миннесоты Эми Клобучар и бывший депутат Палаты представителей из Техаса Бето О'Рурк.
Праймериз демократов будут проходить до начала июня, их кандидата официально выдвинут на партийном съезде в июле.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Квартал 95» от ОПЗЖ. Как Медведчук собрался заманивать молодежь
|Страна Зеленского 2.0: Зачем президент отдал правительство Ахметову, Фирташу и Коломойскому
|Кабмин Шмыгаля. Кто эти старые-новые министры
|Повышения не будет. Сколько Кабмин Гончарука сэкономит на пенсионерах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Иране эпидемия коронавируса охватила почти всю страну
|В Афганистане талибы убили не менее 20 силовиков
|На праймериз демократов в «супервторник» лидирует Байден
|Трамп побеждает на праймериз в «супервторник» без конкуренции
|МВФ и Всемирный банк отменили традиционную весеннюю встречу из-за вируса, она пройдет «виртуально»
|ФРС США неожиданно понизила ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75%
Это интересно
|Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США
|Peugeot 208 назвали лучшим автомобилем Европы
|Покрышки Goodyear reCharge смогут наращивать новый протектор
|Volkswagen поставил крест на компримированном природном газе
|Apple продолжает платить за замедление iPhone
|Apple добавит сенсорную панель к клавиатуре для iPad Pro
|ИИ Google сканирует миллиарды вложений в сообщения Gmail, выявляя вредоносные документы