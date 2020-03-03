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Турция вновь сбила сирийский военный самолет над Идлибом
13:41 03.03.2020 |
Турция сбила еще один сирийский военный самолет над провинцией Идлиб в северо-западной части Сирии. Самолет, сбитый турецким истребителем F-16, разбился в южной части Идлиба, судьба его экипажа неизвестна, сообщила оппозиционная группировка "Сирийский наблюдательный центр по правам человека" (SOHR) во вторник, 3 марта. Это уже третий случай уничтожения сирийского самолета над Идлибом за последние три дня.
Министерство обороны в Анкаре подтвердило уничтожение самолета. "Сирийский военный самолет L-39 сбит в рамках успешно продолжающейся военной операции "Весенний щит", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства. Со своей стороны сирийское государственное информагентство Sana сообщило, что турецкие войска взяли сирийский самолет "под прицел", однако не уточнило, что он был сбит.
Турция 1 марта начала наступление против сирийской армии в провинции Идлиб после того, как сирийские войска при поддержке российской авиации значительно усилили свои позиции в этом регионе - последнем регионе Сирии, где джихадисты и повстанцы все еще сопротивляются режиму в Дамаске. Только 1 марта турецкая армия с помощью беспилотников убила 19 сирийских солдат и сбила два сирийских боевых самолета.
Саммит Россия-Турция-Иран
Между тем в Кремле выразили надежду на то, что России и Турции удастся избежать риска прямой конфронтации в Идлибе. "Мы надеемся, что мы способны этот риск абсолютно минимизировать благодаря тому тесному контакту и диалогу, который осуществляется между военными двух стран", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции в Москве 3 марта.
Песков также сообщил о планах проведения трехстороннего саммита с участием России, Турции и Ирана. "Возможность такой встречи проговаривалась, действительно, во время беседы нашего президента с президентом Ирана Хасаном Роухани. Там не удалось просто полностью согласовать графики трех президентов: Путина, Эрдогана и Роухани. Поэтому, в целом, она на повестке дня, и когда удастся, и в случае, если удастся согласовать графики трех президентов, она состоится", - пояснил пресс-секретарь Путина.
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