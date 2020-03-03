Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США

Сотрудники китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies, в течение нескольких лет отрицавшего нарушение американских торговых санкций в отношении Ирана, в 2010 году выпустили документы для внутреннего использования, свидетельствующие о том, что компания участвовала в поставках запрещённого компьютерного оборудования крупнейшему оператору связи Ирана.

В двух внутренних документах Huawei, датированных декабрём 2010 года, указывается компьютерное оборудование, изготовленное компанией Hewlett-Packard Co и предназначенное иранскому оператору связи. В одном из выпущенных позднее документов говорится о том, что оборудование было доставлено в Тегеран и находится на таможне.

На данный момент внутренняя документация компании является наиболее убедительным доказательством причастности Huawei к предполагаемым нарушениям торговых санкций. Поскольку американские власти не оставляют попыток убедить своих союзников в необходимости запрета на использование 5G-оборудования Huawei, доказательство причастности китайской компании к нарушению санкций может стать ещё одним аргументом для достижения этой цели.

Упомянутые документы касаются многомиллионного телекоммуникационного проекта в Иране, который является частью уголовного дела, возбуждённого США против Huawei и её финансового директора Мэнь Ваньчжоу (Meng Wanzhou). Дочь основателя Huawei была задержана в Канаде в 2018 году и с тех пор рассматривается вопрос о её выдаче США в рамках дела, связанного с мошенничеством и нарушением американских торговых санкций.

Документы, которые прежде не фигурировали в уголовном деле, содержат новые подробности о роли Huawei в обеспечении иранского оператора связи коммутаторами, серверами и другим оборудованием HP, а также программным обеспечением ряда американских компаний, в том числе Microsoft, Symantec и Novell. Внутренние документы Huawei указывают на ещё одну компанию, которая может быть замешана в этом деле. Речь идёт о Panda International Information Technology Co, которая не фигурирует в обвинительном заключении США, но также участвовала в приобретении оборудования и ПО для иранского проекта. Отмечается, что Panda International имеет давние связи с Huawei и контролируется китайской государственной компанией.

Представитель Huawei отказался от комментариев по данному вопросу, сославшись на продолжающееся судебное разбирательство.