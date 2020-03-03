Финансовые новости
- |
- 03.03.20
- |
- 14:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США
13:27 03.03.2020 |
Сотрудники китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies, в течение нескольких лет отрицавшего нарушение американских торговых санкций в отношении Ирана, в 2010 году выпустили документы для внутреннего использования, свидетельствующие о том, что компания участвовала в поставках запрещённого компьютерного оборудования крупнейшему оператору связи Ирана.
В двух внутренних документах Huawei, датированных декабрём 2010 года, указывается компьютерное оборудование, изготовленное компанией Hewlett-Packard Co и предназначенное иранскому оператору связи. В одном из выпущенных позднее документов говорится о том, что оборудование было доставлено в Тегеран и находится на таможне.
На данный момент внутренняя документация компании является наиболее убедительным доказательством причастности Huawei к предполагаемым нарушениям торговых санкций. Поскольку американские власти не оставляют попыток убедить своих союзников в необходимости запрета на использование 5G-оборудования Huawei, доказательство причастности китайской компании к нарушению санкций может стать ещё одним аргументом для достижения этой цели.
Упомянутые документы касаются многомиллионного телекоммуникационного проекта в Иране, который является частью уголовного дела, возбуждённого США против Huawei и её финансового директора Мэнь Ваньчжоу (Meng Wanzhou). Дочь основателя Huawei была задержана в Канаде в 2018 году и с тех пор рассматривается вопрос о её выдаче США в рамках дела, связанного с мошенничеством и нарушением американских торговых санкций.
Документы, которые прежде не фигурировали в уголовном деле, содержат новые подробности о роли Huawei в обеспечении иранского оператора связи коммутаторами, серверами и другим оборудованием HP, а также программным обеспечением ряда американских компаний, в том числе Microsoft, Symantec и Novell. Внутренние документы Huawei указывают на ещё одну компанию, которая может быть замешана в этом деле. Речь идёт о Panda International Information Technology Co, которая не фигурирует в обвинительном заключении США, но также участвовала в приобретении оборудования и ПО для иранского проекта. Отмечается, что Panda International имеет давние связи с Huawei и контролируется китайской государственной компанией.
Представитель Huawei отказался от комментариев по данному вопросу, сославшись на продолжающееся судебное разбирательство.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин Зеленского 2.0. Топ-5 вызовов, которые помешают спасти рейтинг
|Принуждение к разведению. Как оккупанты заставляют Зеленского отвести войска от Счастья и Широкино
|Замена Рябошапки: Отдаст ли Зеленский Генпрокуратуру Баканову
|Антимонопольный комитет открыл дело против Нафтогаза
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Турция вновь сбила сирийский военный самолет над Идлибом
|Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США
|США проводят скрытую кампанию по ослаблению хакерской мощи КНДР
|Лукашенко поручил достроить инфраструктуру «Дружбы» для импорта нефти из балтийских портов
|Мюнхен начал частично оплачивать женщинам ночные поездки в такси
|Буттиджич поддержал Джо Байдена в президентской гонке в США
Это интересно
|Тройка Samsung Galaxy S20 растоптала конкурентов. Xiaomi Mi 10 Pro стал только пятым в новом рейтинге
|Coinbase тестирует спорную систему распознавания лиц от Clearview AI
|Xerox предпринимает попытки объединиться с HP Inc с августа прошлого года
|Киберспорт в 2020: полмиллиарда аудитории и более 1 миллиарда долларов доходов
|BMW 5 и 7 серии станут дальнобойными электрокарами
|Актер Стивен Сигал оштрафован SEC на $314 тысяч за участие в ICO
|5G-смартфон почти за $300 — уже реальность. Представлен Vivo Z6