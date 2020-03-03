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США проводят скрытую кампанию по ослаблению хакерской мощи КНДР
13:01 03.03.2020 |
Правительство США совместно с иностранными союзниками интенсивно проводит скрытую кампанию по ослаблению наступательных возможностей Северной Кореи в киберпространстве. Как сообщает Washington Times, кампания развертывается на фоне растущей уверенности администрации Дональда Трампа в том, что в нынешнем году переговоры между США и КНДР по поводу ядерного оружия окажутся безрезультатными.
Помимо усиления обмена разведданными о северокорейских хакерах, кампания также направлена на расширение межведомственного сотрудничества в области выявления нарушений Россией и Китаем санкций в отношении КНДР.
В понедельник, 2 марта, власти США выдвинули против двух граждан Китая обвинения в отмывании более $100 млн в криптовалюте, похищенных в результате кибератаки северокорейских киберпреступников. Тянь Иньинь и Ли Цзядун предположительно работали на киберпреступную группировку Lazarus, в 2018 году ограбившую одну из криптовалютных бирж. Эксперты связывают Lazarus с Северной Кореей, и в сентябре 2019 года власти США ввели санкции в отношении группировки.
«Режим Северной Кореи продолжает свою обширную кампанию по осуществлению кибератак на финансовые организации с целью похищения денежных средств. США продолжит защищать мировую финансовую систему путем привлечения к ответственности тех, кто помогает Северной Корее в ее киберпреступной деятельности», - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
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