США проводят скрытую кампанию по ослаблению хакерской мощи КНДР

Правительство США совместно с иностранными союзниками интенсивно проводит скрытую кампанию по ослаблению наступательных возможностей Северной Кореи в киберпространстве. Как сообщает Washington Times, кампания развертывается на фоне растущей уверенности администрации Дональда Трампа в том, что в нынешнем году переговоры между США и КНДР по поводу ядерного оружия окажутся безрезультатными.

Помимо усиления обмена разведданными о северокорейских хакерах, кампания также направлена на расширение межведомственного сотрудничества в области выявления нарушений Россией и Китаем санкций в отношении КНДР.

В понедельник, 2 марта, власти США выдвинули против двух граждан Китая обвинения в отмывании более $100 млн в криптовалюте, похищенных в результате кибератаки северокорейских киберпреступников. Тянь Иньинь и Ли Цзядун предположительно работали на киберпреступную группировку Lazarus, в 2018 году ограбившую одну из криптовалютных бирж. Эксперты связывают Lazarus с Северной Кореей, и в сентябре 2019 года власти США ввели санкции в отношении группировки.

«Режим Северной Кореи продолжает свою обширную кампанию по осуществлению кибератак на финансовые организации с целью похищения денежных средств. США продолжит защищать мировую финансовую систему путем привлечения к ответственности тех, кто помогает Северной Корее в ее киберпреступной деятельности», - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.



