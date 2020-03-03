Мюнхен начал частично оплачивать женщинам ночные поездки в такси

Баварская столица с 1 марта начала покрывать часть расходов женщин на ночные поездки в такси из городского бюджета. Теперь в Мюнхене любая женщина в возрасте от 16 лет может получить ваучер на пять евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Воспользоваться скидкой могут как жительницы Мюнхена, так и туристки. Главное условие - скидки распространяются на поездки с 22 часов до 6 утра, и пассажирку должны доставить домой (в том числе и в пригород).

Получить такие бумажные сертификаты на пять евро можно, в частности, в информационном центре городской ратуши, а также в центрах обслуживания населения. Количество ваучеров на одного человека не ограничено, но за один визит посетительница получает на руки три таких билета. Для одной поездки можно использовать один ваучер.

Мюнхен - первый немецкий город-миллионник, который ввел такую ​​опцию. На проект предусмотрен миллион евро. Если этот подход докажет свою эффективность, то бумажные ваучеры заменят приложением для смартфона.

В Мюнхене, несмотря на высокий уровень жизни, далеко не каждая женщина чувствует себя в безопасности в ночное время. Однако взять такси решают не все - стоимость такой поездки немалая. В городской власти это понимают, поэтому и пошли навстречу женщинам.

"Мы не хотим, чтобы женщины чувствовали себя ограниченными в свободе собственного передвижения", - уверял один из городских чиновников.

Напомним, в 2018 году в странах Европейского Союза женщины старше 65 лет получали пенсию в среднем на 30% ниже, чем мужчины.