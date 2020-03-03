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Буттиджич поддержал Джо Байдена в президентской гонке в США
09:38 03.03.2020 |
38-летний Пит Буттиджич, бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана, накануне объявивший о своем выходе из гонки за место представителя демократической партии на президентских выборах США, поддержал кандидатуру Джо Байдена.
"Я ищу президента, который вытащит то лучшее, что есть в каждом из нас, и я призываю всех, кто участвовал в моей кампании, присоединиться ко мне, потому что мы нашли этого лидера в вице-президенте и будущем президенте Джо Байдене", - заявил Буттиджич в понедельник, 2 марта, в Далласе, стоя на сцене рядом с Байденом.
Буттиджич подчеркнул, что в нынешние времена кажется, что быть громче всех - значит быть правым, тогда как стране необходима политика, основанная на порядочности. Порядочность - это то, что "Байден практикует всю жизнь", - заверил Буттиджич.
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter назвал происходящее "путчем" против Берни Сандерса.
Именно 78-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс являлся фаворитом гонки, пока в субботу бывший вице-президент США Джо Байден не выиграл свои первые праймериз в штате Южная Каролина. Поддержка Буттиджича, который в начале февраля даже обошел Берни Сандерса на кокусах Демпартии США в Айове, может помочь Байдену перед "супервторником" - первым вторником марта, когда праймериз пройдут сразу в 15 штатах. "Супервторник" придется в этом году на 3 марта.
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