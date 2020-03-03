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Берлин не готов принять беженцев с турецко-греческой границы
09:32 03.03.2020 |
Для беженцев, которые стекаются к турецко-греческой границе, путь в Евросоюз закрыт. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). "Мы переживаем сейчас на внешних границах Евросоюза и Турции, на суше и на море, ситуацию, которая вызывает серьезное беспокойство. Мы видим беженцев и мигрантов, которым турецкая сторона сказала, что их путь в ЕС открыт, что, конечно, не соответствует действительности", - заявил Зайберт.
На вопрос, справедливо ли сделанное после недавнего миграционного кризиса высказывание канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) о том, что 2015 год не должен повториться, представитель правительства ответил утвердительно.
"Распределение нагрузки"
В понедельник Меркель провела телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором тот потребовал "распределения нагрузки" в ситуации с беженцами. По данным из его администрации, Турция призывает к "справедливому распределению нагрузки и ответственности по отношению к мигрантам" между Турцией и ЕС.
В субботу Эрдоган открыл границы для беженцев по направлению к Греции, тысячи мигрантов с тех пор пытаются попасть на территорию Евросоюза.
Меркель, выступая в понедельник в Берлине, назвала неприемлемым открытие границы Турцией для беженцев в направлении ЕС. По словам канцлера, понятно стремление Анкары добиться большей поддержки Евросоюза в этом вопросе, однако "совершенно неприемлемо", что этой цели пытаются достичь "на спинах беженцев".
Австрия готовится к защите границ
Канцлер Австрии Себастьян Курц ранее объявил о необходимости лучшего укрепления границ ЕС. "Ситуация 2015 года ни в коем случае не должна повториться", - написал он в соцсети Facebook в воскресенье, объявив целью "остановить нелегальных мигрантов на внешних границах ЕС".
"Мы готовы поддержать страны на границе ЕС дополнительными полицейскими силами. Если это не получится, Австрия будет защищать собственные границы", - подчеркнул он.
Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщает, что "массовый поток людей" в направлении Греции будет сложно остановить даже в том случае, если турецкие власти будут ему препятствовать. Об этом в понедельник сообщает издание Die Welt. Согласно докладу, ситуация в ближайшие дни будет ухудшаться.
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