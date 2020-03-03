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Ватикан рассекретил архивы времен папы Пия XII
21:07 02.03.2020 |
В понедельник, 2 марта, Ватикан впервые предоставил международным историкам доступ к архивам времени пребывания на папском престоле Пия XII, подозреваемого в активной помощи гитлеровскому режиму. Одним из главных вопросов, на который попытаются найти ответ ученые, приступившие к изучению исторических документов, - почему папа римский, пребывавший на престоле с 1939 по 1958 год, не занял четкую позицию в отношении Холокоста.
Рассекречивания этих архивов Ватикана историки добивались уже давно. Критики папы Пия XII упрекали его в том, что он ни разу не выступил с публичным осуждением массового убийства евреев во время Второй мировой войны. Так, по мнению итальянского историка Анны Фоа, "он ни разу не высказал протест" в этой связи. Другие ученые, напротив, считают, что Пий XII, не выступая открыто против Холокоста, все же пытался вести закулисную работу, чтобы ему противостоять.
Объем архива времен Пия XII - 16 миллионов страниц на десятках языков
На выяснение того, какая позиция наиболее близка к истине, скорее всего, уйдет немало времени. Ведь объем ватиканского архива этого периода составляет 16 млн страниц на десятках языков. Заявки на то, чтобы первыми приступить к исследованию архива, подали 200 историков со всего мира.
По оценкам немецкого историка Саши Хинкеля (Sascha Hinkel), оказавшегося в числе "избранных", поиск ответов на самые важные вопросы займет не менее пяти лет. На то, чтобы изучить весь массив информации, содержащейся в архиве, по мнению эксперта, уйдет два десятилетия.
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