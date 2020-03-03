ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2020 г. до 2,4% с 2,9%

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила свой прогноз роста мировой экономики в 2020 году до 2,4%.

В ноябре организация прогнозировала, что рост мирового ВВП в текущем году составит 2,9%.

"Основываясь на предположении о том, что пик распространения эпидемии в Китае придется на первый квартал 2020 года, а вспышки в других странах будут умеренными и ограниченными, рост мировой экономики в текущем году может быть примерно на 0,5 процентного пункта ниже по сравнению с тем, что ожидалось в ноябре 2019 года", - говорится в отчете.

По итогам 2019 года подъем реального ВВП составлял 2,9%.

ОЭСР связывает ухудшение прогноза с последствиями распространения коронавируса.

"Негативное влияние на уверенность, финансовые рынки и сферу туризма, а также сбои в цепях поставок внесли свой вклад в понижение прогноза всех экономик G20 в 2020 году, особенно тех, которые тесно связаны с Китаем, включая Японию, Южную Корею и Австралию", - говорится в отчете ОЭСР.

При этом ОЭСР ожидает, что в первом квартале 2020 года мировая экономика, вероятно, перейдет к снижению.

Между тем прогноз роста ВВП в 2021 году был пересмотрен в сторону повышения - до 3,3% с 3%.

В государствах G20 ВВП, вероятно, вырастет на 2,7% в этом году, а не на 3,2%, как прогнозировалось в ноябре. Рост в 2021 году, согласно прогнозу, составит 3,5% (предыдущий прогноз - 3,3%).

Экономика США, как ожидается, увеличится в 2020 году на 1,9% (предыдущий прогноз - 2%), а в 2021 году - на 2,1%, а не на 2%, как ожидалось в ноябре.

Прогноз для еврозоны на текущий год был ухудшен до 0,8% с 1,1%, а на 2021 год - оставлен на уровне 1,2%.

В Германии ожидается экономический рост на 0,3% в текущем году (предыдущий прогноз - 0,4%) и на 0,9% в следующем году, как и прогнозировалось ранее. Для Франции оценка на текущий год была понижена до 0,9% с 1,2%, а на 2021 год - улучшена до 1,4% с 1,2%. В Италии ожидается нулевой рост ВВП в текущем году (предыдущий прогноз - рост на 0,4%) и подъем на 0,5%, как и прогнозировалось ранее, в 2021 году.

Экономика Великобритании, согласно прогнозу, в 2020 году вырастет на 0,8% (в ноябре ожидался рост на 1%), а в следующем году рост составит 0,8% (ранее предполагалось 1,2%).

Прогноз для роста ВВП Японии на этот год был пересмотрен до 0,2% с 0,6%, а на следующий год оставлен на уровне 0,7%. Оценка роста экономики Канады в 2020 году была понижена до 1,3% с 1,6% в ноябре, а в 2021 году - повышена до 1,9% с 1,7%.

Ожидания роста экономики Китая на текущий год были существенно снижены - до 4,9% с 5,7%, прогноз роста ВВП на следующий год был пересмотрен в сторону повышения - до 6,4% с 5,5%.

Прогноз по Индии был понижен до 5,1% с 6,2% в 2020 году и до 5,6% с 6,4% - в 2021 году. Для ЮАР прогноз на текущий год был снижен до 0,6% с 1,2%, а на следующий - до 1% с 1,3%.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

