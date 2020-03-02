В США ветровые электростанции впервые стали лидером в производстве «зеленой» энергетики

В 2019 году ветер стал самым массовым источником возобновляемой энергии в Соединенных Штатах, обогнав при этом гидроэнергетику.

Об этом сообщает ITC, со ссылкой на CNBC.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), за прошлый год ветровые электростанции выработали 300 млн МВт/ч энергии. Это на 26 млн МВт/ч больше, чем было сгенерировано гидроэлектростанциями.

Как сообщает издание, такой результат был достигнут благодаря постоянному росту сектора на протяжении последнего десятилетия: так, на конец 2019 года в США было установлено, что общая мощность ветровых электростанций равняется 103 ГВ. Общая же мощность гидроэлектростанций эквивалентна 80 ГВт.

По оценке EIA, к 2030 году доля ветра в общей выработке электроэнергии в Соединенных Штатах достигнет 20%. Это станет возможным, в частности, за счет инвестиций в размере 62 млрд дол, которые различные энергокомпании планируют вложить в новые проекты в данном секторе зеленой энергетики в ближайшие несколько лет.

Согласно отчету EIA, в 2019 году все "зеленые" производителей энергии поставили в американскую энергосеть свыше 720 млн МВт (в 2018 этот показатель составил 707 млн МВт - ЭП), в то время как угольные электростанции сгенерировали в общей сложности 966 млн МВт.

Напомним:

В апреле электростанции на возобновляемых источниках энергии впервые превзошли по мощностям электростанции на базе угля.

С момента своего пика в 2008 году потребление угля в США достигло самого низкого за последние 40 лет уровня.