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В США ветровые электростанции впервые стали лидером в производстве «зеленой» энергетики
11:29 02.03.2020 |
В 2019 году ветер стал самым массовым источником возобновляемой энергии в Соединенных Штатах, обогнав при этом гидроэнергетику.
Об этом сообщает ITC, со ссылкой на CNBC.
По данным Управления энергетической информации США (EIA), за прошлый год ветровые электростанции выработали 300 млн МВт/ч энергии. Это на 26 млн МВт/ч больше, чем было сгенерировано гидроэлектростанциями.
Как сообщает издание, такой результат был достигнут благодаря постоянному росту сектора на протяжении последнего десятилетия: так, на конец 2019 года в США было установлено, что общая мощность ветровых электростанций равняется 103 ГВ. Общая же мощность гидроэлектростанций эквивалентна 80 ГВт.
По оценке EIA, к 2030 году доля ветра в общей выработке электроэнергии в Соединенных Штатах достигнет 20%. Это станет возможным, в частности, за счет инвестиций в размере 62 млрд дол, которые различные энергокомпании планируют вложить в новые проекты в данном секторе зеленой энергетики в ближайшие несколько лет.
Согласно отчету EIA, в 2019 году все "зеленые" производителей энергии поставили в американскую энергосеть свыше 720 млн МВт (в 2018 этот показатель составил 707 млн МВт - ЭП), в то время как угольные электростанции сгенерировали в общей сложности 966 млн МВт.
Напомним:
В апреле электростанции на возобновляемых источниках энергии впервые превзошли по мощностям электростанции на базе угля.
С момента своего пика в 2008 году потребление угля в США достигло самого низкого за последние 40 лет уровня.
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